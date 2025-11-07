BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Borja Suárez en el Pleno de este viernes. BC

El Pleno de la Diputación de Burgos aprueba inicialmente el presupuesto con el apoyo de PP, Vox y Sentir Aranda

El PSOE, pese a lograr incluir alguna propuesta en las cuentas, ha desestimado apoyarlas y ha votado en contra por superar algunas «líneas rojas»

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

El Pleno de la Diputación de Burgos ha dado este viernes el visto bueno inicial al presupuesto provincial para 2026, unas cuentas que ascienden a 180 millones de euros y que han salido adelante con los votos a favor de PP, Vox y Sentir Aranda, y el rechazo del PSOE. El resultado de la votación ha sido de 16 votos a favor —13 del PP, dos de Vox y uno de Sentir Aranda— y nueve en contra de los socialistas.

El presidente de la institución provincial, Borja Suárez, ha calificado el documento como unas cuentas «corales» con las que, según ha subrayado, «gana Burgos». Suárez ha destacado el esfuerzo en materia social, ya que uno de cada cuatro euros se destinará a políticas sociales, con un total de 45 millones de euros.

Entre las actuaciones previstas figuran la reforma de instalaciones y la construcción de un pabellón deportivo que incluirá una sede de Protección Civil en el complejo de Fuentes Blancas.

El presupuesto contempla además un incremento del 30% en Planes Provinciales, de carácter bienal, que supondrán «12 millones de euros adicionales» enfocados a prevención y lucha contra incendios. Suárez cree que son unas cuentas pensadas para llegar a todos los municipios y mejorar la vida de los vecinos. Y ha agradecido el «consenso y las aportaciones de todos los grupos», incluido el PSOE, pese a su voto negativo.

Otras noticias de la provincia de Burgos

Desde las filas socialistas, su portavoz, Nuria Barrio, ha justificado el rechazo al considerar que el incremento en los Planes Provinciales es «insuficiente» y ha lamentado el recorte de «100.000 euros en el plan de empleo». Todo ello son líneas rojas «que no se pueden aceptar», ha asegurado, recordando además que no se recuperan fondos perdidos en ejercicios anteriores.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Martín, ha admitido que «no es el presupuesto de Vox», aunque ha valorado positivamente las medidas incluidas en materia de ayuda a domicilio, así como las actuaciones previstas en Clunia y San Salvador de Oña, y la incorporación de algunas propuestas de su grupo.

También ha respaldado las cuentas la portavoz de Sentir Aranda, Belén Esteban, quien ha agradecido el «diálogo» mantenido por el equipo de Gobierno, aunque ha reconocido «discrepancias» en algunos puntos. No obstante, ha defendido su apoyo por el aumento de fondos destinados a Servicios Sociales y a la prevención y extinción de incendios.

