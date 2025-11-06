Suárez advierte del peligro de que el PSOE ponga en juego votos por Treviño Pide los socialistas de la Comunidad que aclaren si están «con la Castilla y León o con Sánchez» de quien temen que entregue Treviño como moneda de cambio a Euskadi

Julio César Rico Burgos Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:19

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, ha advertido acerca de las intenciones del PSOE de negociar una hipotética adscripción territorial del Condado de Treviño a cambio votos de los nacionalistas vascos para Pedro Sánchez. Por eso ha lanzado una pregunta directa al secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, y es si «aquí va a estar con Castilla y León o va a estar con Pedro Sánchez y el nacionalismo vasco. Porque nos estamos jugando mucho».

Suarez ha mostrado su preocupación y ha asegurado que «eso sí que es alarmante», advirtiendo de que se ha asistido hace poco tiempo a ver «cómo se privilegia al País Vasco frente a Castilla y León con respecto a la capacidad energética de su industria o de su futura industria», y el siguiente paso podría estar en la territorialidad.

Ha acusado al presidente del Gobierno de «ceder ante los nacionalistas» y ha advertido de los peligros «ante esa necesidad de tener los votos del nacionalismo vasco», que le pueden impulsar a Sánchez a hacer «cualquier temeridad» para saltarse, la norma que también ampara la Constitución, «como son los estatutos de autonomía».

En este sentido, ha recordado que para segregar un territorio de Castilla y León a otra comunidad, «está negro sobre blanco en la disposición transitoria tercera» del Estatuto de Autonomía. Y ha advertido de que cualquier proceso que se salte en el Estatuto «tendrá a Castilla y León delante».

Ante los acuerdos con Álava para la prestación de servicios en el condado de Treviño, ha aludido al gran acuerdo de 2017, que se ha ido renovando y por el cual hemos puesto el acento en las personas. Y si alguien defiende la foralidad de la diputación alavesa, ese es su partido, porque entiende que todo está recogido en la Constitución.