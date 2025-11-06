BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Condado de Treviño sigue en el foco del nacionalismo vasco. AMC

Suárez advierte del peligro de que el PSOE ponga en juego votos por Treviño

Pide los socialistas de la Comunidad que aclaren si están «con la Castilla y León o con Sánchez» de quien temen que entregue Treviño como moneda de cambio a Euskadi

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:19

Comenta

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, ha advertido acerca de las intenciones del PSOE de negociar una hipotética adscripción territorial del Condado de Treviño a cambio votos de los nacionalistas vascos para Pedro Sánchez. Por eso ha lanzado una pregunta directa al secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, y es si «aquí va a estar con Castilla y León o va a estar con Pedro Sánchez y el nacionalismo vasco. Porque nos estamos jugando mucho».

Suarez ha mostrado su preocupación y ha asegurado que «eso sí que es alarmante», advirtiendo de que se ha asistido hace poco tiempo a ver «cómo se privilegia al País Vasco frente a Castilla y León con respecto a la capacidad energética de su industria o de su futura industria», y el siguiente paso podría estar en la territorialidad.

Ha acusado al presidente del Gobierno de «ceder ante los nacionalistas» y ha advertido de los peligros «ante esa necesidad de tener los votos del nacionalismo vasco», que le pueden impulsar a Sánchez a hacer «cualquier temeridad» para saltarse, la norma que también ampara la Constitución, «como son los estatutos de autonomía».

Más noticias de la provincia de Burgos

Autorizan la instalación de 7.400 paneles en dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos

Autorizan la instalación de 7.400 paneles en dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos

La negativa del párroco de un pueblo de Burgos obliga a una familia a celebrar un 'funeral civil'

La negativa del párroco de un pueblo de Burgos obliga a una familia a celebrar un 'funeral civil'

Alquilan bar y casa por 100 euros al mes en un pueblo de Burgos

Alquilan bar y casa por 100 euros al mes en un pueblo de Burgos

En este sentido, ha recordado que para segregar un territorio de Castilla y León a otra comunidad, «está negro sobre blanco en la disposición transitoria tercera» del Estatuto de Autonomía. Y ha advertido de que cualquier proceso que se salte en el Estatuto «tendrá a Castilla y León delante».

Ante los acuerdos con Álava para la prestación de servicios en el condado de Treviño, ha aludido al gran acuerdo de 2017, que se ha ido renovando y por el cual hemos puesto el acento en las personas. Y si alguien defiende la foralidad de la diputación alavesa, ese es su partido, porque entiende que todo está recogido en la Constitución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Kike García, el hombre sencillo y cercano que se implicó en hacer una ciudad mejor desde la fiesta
  2. 2 La jira del Curpillos regresará a El Parral
  3. 3 Una complicada intervención en Miranda de Ebro evita que una mujer acuchille a varios agentes de la policía
  4. 4 La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local
  5. 5 Autorizan la instalación de 7.400 paneles en dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos
  6. 6 La mujer de Burgos que irrumpió en La Revuelta disfrazada y terminó dando una clase de partos
  7. 7 Tres jóvenes heridos en dos accidentes durante la noche en Burgos
  8. 8 El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos
  9. 9 Herido un conductor al chocar contra un turismo aparcado en Burgos
  10. 10 Herido un ciclista en un accidente en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Suárez advierte del peligro de que el PSOE ponga en juego votos por Treviño

Suárez advierte del peligro de que el PSOE ponga en juego votos por Treviño