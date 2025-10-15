Servicios sociales, cultura y obras clave: así invertirá la Diputación de Burgos 178 millones en 2026 Suárez ha marcado ocho líneas estratégicas basadas en aspectos sociales, patrimonio, cultura, inversiones en el medio rural, prevención de incendios, deporte y los proyectos de Sodebur

El gasto en servicios sociales, fundamentalmente residencias y atención a domicilio, y la inversión en cultura, patrimonio e infraestructuras, se llevan buena parte de los 178.430.300 euros de presupuesto, con el que va a contar la Diputación Provincial de Burgos para el ejercicio de 2026. El presidente de la Institución, Borja Suárez, ha priorizado hasta «ocho líneas estratégicas», y en una reducción importante de la deuda de la Diputación.

Suárez ha explicado que el anteproyecto de presupuestos «busca es el mayor consenso posible». Por eso se va a entregar a todos los grupos políticos como un «documento abierto, abierto a la crítica, a la discusión y al encuentro». Suárez será de plazo hasta el próximo día 22 cuando se celebre la Comisión de Hacienda para estar en diálogo permanente con todos los grupos y tratar de mejorar el documento. Tras la comisión se emitirá un informe que irá a un Pleno Extraordinario en el mes de noviembre para la aprobación provisional de estas cuentas.

Residencias de ancianos y ayuda a domicilio

En el bloque de servicios sociales, el presidente ha incurrido las cinco residencias con los que cuenta la Diputación más los gastos inherentes a ellas. Pero va mucho más allá. El refuerzo de los servicios sociales va a llevar un incremento en la ayuda a domicilio de más de 3 millones de euros con respecto al año anterior. La idea del presidente es reducir o eliminar la lista de espera que existe en este servicio. Se trata de una apuesta «muy por encima de otras administraciones y del pago» de los propios usuarios, ha destacado.

Además, se verán incrementados las percepciones y los «derechos laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio» con una subida que irá «a cargo de la Diputación». De esta manera, el global de gasto que la Diputación va a llevar en esta área, va a ascender a 45 millones de euros.

En 2026, pago a alcaldes como agentes esenciales

Suárez también ha informado de que en 2026 llegará la aportación de un millón de euros para el pago de los servicios a alcaldes «como agentes esenciales», como un reconocimiento especial que la institución Provincial quiere tener con los regidores a los que incluso les llega a costar dinero, será alcalde de fútbol pueblo.

En asuntos relacionados con patrimonio, la Diputación de Burgos va a aportar 5,2 millones en dos años para arreglar iglesias; ha anunciado que será «abierta y permanente» para enfrentarse a las «posibles urgencias y con proyectos a tiempo real». En otras ayudas a patrimonio también «se van destinar ocho millones de euros».

Y en materia de urgencia, en obras que no pueden esperar, «se creará una convocatoria abierta permanentemente» que vaya destinando recursos a las emergencias que se generan; y recuperará la convocatoria de caminos cercados y abrevaderos» vinculados al sector primario agrícola y ganadero.

Recuperar Planes Provinciales

La intención de Suárez es «recuperar el peso en los Planes Provinciales en la capacidad de los ayuntamientos para desarrollar proyectos con carácter autónomo». Por ello, se dotará con un 30% que suponen «12 millones de euros en dos años». Esta inversión propia de la Diputación, hay que unir a las aportaciones del Ayuntamiento y las previstas por la institución «para sumar un plan provincial superior a los 57 millones de euros».

Fundamentalmente este incremento va a ir en «políticas de prevención de incendios», ha subrayado. En este capítulo entran los arreglos de «caminos de acceso a zonas forestales» o en reparaciones de redes de saneamiento «con hidrantes o nuevas bocas de riego».

Más inversiones

El presidente provincial también ha subrayado la importancia de realizar inversiones estratégicas en lugares como en monasterio de San Salvador, de Oña, los yacimientos romanos de Clunia, la reforma del espacio de la Diputación en Fuentes Blancas, la reforma del Real Monasterio de San Agustín, la creación de nuevos parques de bomberos profesionales y su reorganización, los 13 proyectos de los fondos Next Generation, los fondos Feder y los planes de sostenibilidad turística en destino.

En carreteras se va a reducir ligeramente presupuesto porque ya existe muchas obras licitadas y ejecutadas y hay otras todavía «por hacer, que están sin empezar» y por ello se quiere culminar con este plan de carreteras y no empezar uno nuevo. Y en materia de seguridad del patrimonio artístico, se van a vigilar las carreteras con ayuda de las Fuerzas de Seguridad del Estado para registrar tráficos y evitar robos, expolios e incendios intencionados.

Por su parte, el Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud (IDJ) va a proceder a retomar el plan de instalaciones deportivas por comarcas, mientras que la Sociedad para el Desarrollo de Burgos (Sodebur) mantendrá la acción en proyectos como el servicio de comidas en la comarca Ribera y Arlanza, el Plan Estratégico de Cicloturismo, el nuevo Plan Estratégico de Burgos (PEBUR), los planes de eficiencia energética, las ayudas al emprendimiento y el apoyo a las ferias de Lerma y la nueva planteada en Villarcayo, de caza y pesca.

Reducción de la deuda

La evolución de la deuda en la Diputación ha sido muy acusada desde 2010. Entonces, la liquidación de 2010 arrojó una deuda «del 91,53%». Cuando acabe el mandato actual «no va a superar el 40%». Y ese es el compromiso, no estar por encima de ese porcentaje. Suárez ha hecho una proyección hasta 2028 del incremento de las cuentas y de las posibilidades económicas de la institución para detallar la buena salud económica de la Institución.