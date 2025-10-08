La Diputación de Burgos planea invertir 6,8 millones para dinamizar la comarca de la Bureba Se trata de un proyecto con cuatro actuaciones que contará con una ayuda económica de los fondos Feder de 4,1 millones de euros y que deberá estar terminada en diciembre de 2029

Julio César Rico Burgos Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:56 Comenta Compartir

La comarca de la Bureba va a poner en marcha un ambicioso plan que busca promover «el desarrollo sostenible, la mejora debida para la ciudadanía y el impulso de la economía». Ello llevará, si se cumplen todas las premisas, a «frenar la despoblación, potenciar el turismo» y hacer de la comarca y de la capital, Briviesca, un centro dinámico. Lleva por título 'Bureba viva y dinámica: Estrategia para la transformación y el desarrollo sostenible e integrado' y se van a invertir 6,9 millones de euros, de los cuales 4,1 los va a aportar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)

Según ha explicado del presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, este plan tiene una triple visión. Por un lado, medioambiental, por otra económica y por otra social, que busca colocar a la Bureba en un modelo de desarrollo equilibrado. La comarca cuenta con 10.600 habitantes, de los que la mitad se concentran en Briviesca.

Suárez ha apuntado que este plan se estructura en torno a cuatro proyectos que buscan la «transformación del territorio». La idea es desarrollar «todos ellos al mismo tiempo» y que estén listos antes del 31 de diciembre de 2029, que es cuando vence la ayuda europea. Sin embargo, podrán seguir desarrollándose después de esta fecha como ha indicado el presidente.

Los cuatro planes de actuación son 'Ventana a la Bureba: centros de interpretación y difusión turística'; 'Senda del oca'; el 'Centro de Dinamización Económica de la Bureba' y la 'revitalización de núcleos rurales'.

El primero de ellos busca la recuperación del patrimonio cultural. Se centra en el monasterio Santa Clara de Briviesca y la ermita de San Martín, en Piérnigas. Han de convertirse en centros de difusión e interpretación turística. Se van a basar en algunas de las riquezas del románico que atesora la Bureba. La inversión prevista en este apartado es de 3,4 millones de euros y busca generar un impacto en todo el entorno.

El Ayuntamiento Briviesca haya dado ya el primer paso con la intención de hacerse con la propiedad del monasterio. El alcalde de la localidad, José Solas, ha asegurado que la compra del inmueble «está muy avanzada». De hecho, el informe de necesidad está ya redactado y esta misma semana se llevará a cabo la «valoración técnica». Posteriormente ha de pasar por pleno para que autorice la enajenación del inmueble.

Con una inversión de 3,4 millones de euros está iniciativa busca «generar un impacto positivo en todo el entorno, promoviendo el turismo, dinamizando la economía local y fomentando un modelo turístico innovador que estabilice el flujo de visitantes y revitalice la zona con nuevos servicios y actividades culturales».

La segunda iniciativa, 'Senda del Oca: camino del agua', tiene una dotación presupuestaria de 600.000 euros y se va a fijar en la recuperación del río Oca, un gran entorno natural, para el fomento y dinamización del turismo y de la economía. El tercero de los proyectos hace referencia a la creación espacio de dinamización económica de La Bureba; la dotación económica es de 1, 1 millón de euros y se ubicará en las instalaciones del inmueble de Ibercaja en la plaza Mayor de Briviesca, que actualmente no tiene uso, salvo la dependencia del bajo él con la entidad bancaria.

El cuarto plan se centra en la dinamización y la mejora de las infraestructuras en los pequeños pueblos y aldeas de la Bureba. La inversión va a rondar los 1,7 millones de euros para ofrecer ayudas extraordinarias para la mejora de los servicios. Borja Suárez estima que si es este programa tiene éxito se podría ampliar a otras zonas de la provincia.

Este plan lo pilota, la Diputación de Burgos, a través de la sociedad para el desarrollo de Burgos (Sodebur) y también participan en este programa Adeco Bureba y el Ayuntamiento de Briviesca.