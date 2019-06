Suárez sobre los pactos que afectan a la Diputación: «El problema es cuando se definen las políticas que afectan al medio rural desde una mesa en Madrid» Borja Suárez, portavoz del equipo de Gobieno de la Diputación, en el Salón de Plenos. / Patricia Carro El portavoz del equipo de Gobierno ha criticado la política de Ciudadanos con respecto a las diputaciones: «después de 4 años ha quedado claro que es una institución necesaria, fundamental en una provincia como Burgos con tanta dispersión» AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Viernes, 14 junio 2019, 15:22

Se acerca el final de la legislatura en la Diputación de Burgos y, en una de sus últimas intervenciones, Borja Suárez (PP), portavoz del equipo de Gobierno, ha querido hacer una defensa de esta institución provincial. Ahora que está en las quinielas que Ciudadanos acabe gobernando la Diputación, cuando hace unos años en su política pedía su disolución, Suárez ha defendido que la gestión de estos cuatro años ha demostrado la necesidad de esta institución.

«Partíamos hace cuatro años con dos premisas que suponían una amenaza importante», ha reconocido Suárez. La primera, según el portavoz, era que la institución «no servía para nada, se planteba su desmantelamiento. Creo que después de cuatro años ha quedado claro que es una institución necesaria, fundamental en una provincia como Burgos con tanta dispersión rural».

El portavoz del equipo de Gobierno ha defendido que «la Diputación ha servido a los intereses de los burgaleses, de los ayuntamientos y del medio rural». Para Suárez el mayor problema de estos pactos postelectorales es cuando se definen las políticas que afectan el medio rural «desde una mesa en Madrid». Suárez no ha mencionado el nombre del partido político Ciudadanos hasta que no ha sido preguntado específicamente. Sobre la política de Cs relacionada con la supresión de los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes o con la disolución de las diputaciones, ha apuntado que «seguramente no es coincidente con la opinión de los que han ejercido la función de diputados bajo las siglas de este partido».

Suárez ha preferido quedarse «con la realidad, el día a día y el sentido común y con quien defiende desde la sensatez a las diputaciones provinciales».

Preguntado por el futuro de la Diputación, César Rico, presidente de la institución y presidente provincial del PP en Burgos, ha dicho que «el Ayuntamiento y la Diputación son escenarios diferentes» y ha señalado que se hablará de la Diputación cuando corresponda porque primero se constituyen los ayuntamientos.

Amenazas

La segunda amenaza sobre la Diputación, según Suárez, era la despoblación. En este aspecto, ha defendido que «han sido muchas las políticas que han armado un proyecto de lucha contra la despoblación, empezando por el reconocimiento de las entidades locales menores, que también se ponían en duda por parte de algunas formaciones». Suárez ha defendido que la Diputación ha financiado directamente a las entidades locales menores, «se les ha dado un peso específico a través de los planes provinciales a los propios ayuntamientos y se ha aumentado su autonomía».

Además, el portavoz ha alabado la política social «un 40 por ciento de lo que invierte la Diputación en la provincia es para servicios sociales» y ha defendido que «las residencias las tiene que seguir gestionando la Diputación».

«Ejercicio transformador»

Suárez ha cerrado hoy un «ejercico en lo ordinario muy importante y transformador que ha resuelto desafíos importantes y ha permitido que la Diputación, como institución, sea un elemento necesario y reconocido».

En cuanto a las últimas propuestas aprobadas por la Junta de Gobierno de la Diputación, se encuentra la convocatoria de ayudas para la reparación, conservación y mejora de los centros de educación infantil y primaria en el medio rural para el 2019 y 2020 por un montante de 300.000 euros, de los que la Junta aportará el 50 por ciento y el otro 50 por ciento corre a cargo de la Diputación.

Igualmente, ya se está trabajando en toda la red provincial de carreteras para realizar el desbroce en bermas, cunetas y taludes, «se está haciendo con la máxima celeridad posible para garantizar la seguridad de la red viaria de Burgos».

Igualmente, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el Plan de Empleo II, que otorga ayudas para la contratación de personas con capacidades diversas. Se podrán formalizar 80 contrataciones y quedan seis solicitantes fuera pero Suárez ha aclarado que «en estas convocatorias siempre se producen renuncias, con lo que esperamos que estas seis personas que quedan pendientes, puedan entrar por las renuncias».