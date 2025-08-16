Villadiego acogerá el 20 de septiembre el Día de la Provincia con cambios en su organización La jornada se desarrollará por la tarde en el polideportivo de la localidad y la Diputación pide a los alcaldes que abran su inscripción antes del día 5 de septiembre

Julio César Rico Burgos Sábado, 16 de agosto 2025, 13:18 Comenta Compartir

El Día de la Provincia se celebrará este año el 20 de septiembre en Villadiego y cambiará totalmente el formato de cómo se venía desarrollando habitualmente. La Diputación Provincial de Burgos ha enviado una carta a todos los alcaldes y presidentes de las juntas vecinales de la provincia, explicando que en la edición de este año se van a producir cambios significativos.

El primero de los cambios es que todos los actos se van a desarrollar en horario de tarde, a partir de las 18.30 horas. El lugar elegido es el polideportivo de Villadiego.

Se trata de una jornada de encuentro y confraternización con la que la Diputación Provincial de Burgos trata de «compartir experiencias y agradecer, a todas las alcaldesas y alcaldes, así como a las presidentas y presidentes de las juntas administrativas de la provincia», el trabajo que «tan bien» desarrollan en favor de «todos sus conciudadanos».

Debido a la complejidad de este nuevo formato, desde Protocolo se ha pedido a los invitados que confirmen su asistencia «antes del día 5 de septiembre», con objeto de enviarles el programa de actos y la invitación personal que se exigirá en el acceso al evento.

El formato de la celebración de este día era generalmente una jornada completa de sábado, desde primera hora de la mañana con un acto institucional en el que la Diputación y, en concreto su presidente, realiza un balance de datos y acontecimientos que ha vivido la entidad provincial en el último año.

Además, en este acto se hace entrega de los reconocimientos que cada año se otorga a los pueblos de la provincia. El formato de este año, aunque incluirá un programa similar, intentará cambiar la forma con la que habitualmente se venía desarrollando esta jornada de homenaje y convivencia a los regidores de la provincia de Burgos a la que están invitados, como es costumbre en los últimos años los alcaldes, alcaldesas y presidentes de juntas vecinales.