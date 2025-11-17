Dos hospitales de Burgos incorporan cirugía robótica para intervenciones más precisas Los centros de Aranda de Duero y Miranda de Ebro se suman al modelo regional con tecnología que permite operaciones menos invasivas, con recuperaciones más rápidas y mejores resultados clínicos

Dos hospitales de Burgos, uno de Aranda de Duero y otro de Miranda de Ebro, darán un paso decisivo hacia la medicina de vanguardia gracias a la incorporación de cirugía robótica, según ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La iniciativa forma parte de un plan regional para expandir esta tecnología en toda la Comunidad y reforzar la asistencia sanitaria con intervenciones más precisas y seguras.

Durante la jornada 'Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica', celebrada en Palencia, Mañueco subrayó que la cirugía robótica permite operaciones menos invasivas, con recuperaciones más rápidas y mejores resultados clínicos, un avance que llega ahora a la provincia de Burgos.

Los hospitales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro se suman así a los centros que ya cuentan con esta tecnología, mientras que en Valladolid y Salamanca se incorporará un segundo robot quirúrgico. Actualmente, Castilla y León dispone de 11 robots quirúrgicos y más de 327 profesionales acreditados para su uso, con más de 5.000 pacientes intervenidos desde la implantación de esta técnica. Solo en 2025 se superarán las 2.000 intervenciones con cirugía robótica en la región.

La inversión en alta tecnología sanitaria de la Junta asciende a 181 millones de euros durante esta legislatura, incluyendo equipos para tratamientos oncológicos, Parkinson, exoesqueletos pediátricos y medicina personalizada de precisión. Mañueco resaltó que Castilla y León cuenta con más del doble de equipos de alta tecnología que la media nacional, consolidando un modelo asistencial innovador y seguro.

Para la provincia de Burgos, la llegada de la cirugía robótica a Aranda de Duero y Miranda de Ebro representa un avance significativo, acercando tratamientos de última generación a los ciudadanos y evitando desplazamientos a grandes capitales.