Maqueta del nuevo hospital comarcal de Aranda de Duero. Cano y Escario

Planifican qué equipamiento técnico y auxiliar necesitará el nuevo Hospital de Aranda

La Gerencia de Atención Especializada realiza una reserva de 217.709 euros para contratar los servicios técnicos que determinen que equipos profesionales deberá tener el nuevo centro

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:01

La Gerencia de Atención Especializada de Aranda de Duero, dependiente del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) va a contratar el servicio de asistencia técnica para la planificación de la adquisición del equipamiento del nuevo hospital. De esta manera, se da un paso para que la Villa Rivereña cuente con un moderno Hospital de referencia.

Para ello, la gerencia ha realizado una reserva presupuestaria de 217.709,25 euros. Está previsto que en dos años sea una realidad el hospital y todo su equipamiento. Cuando se contrate este servicio, se realizará toda la planificación, definición, programación y seguimiento de la adquisición del equipamiento necesario para el nuevo hospital, garantizando «su adecuación funcional, tecnológica y presupuestaria».

Los trabajos a realizar relacionados con la adquisición del equipamiento del nuevo centro hospitalario, se van a estructurar en tres fases. La primera de ellas será analizar las necesidades de equipamiento del edificio. La idea es hacerlo de manera íntegra tanto las nuevas adquisiciones como aquellas que se han trasladado desde el actual hospital de los Santos Reyes. La segunda fase será la de las propuestas de pliegos para el equipamiento y la tercera los informes técnicos y valoraciones de ofertas.

La unidad de mantenimiento de la Gerencia de Atención Especializada de Aranda va a gestionar el inventario del Hospital de los Santos Reyes y de su Centro de Especialidades Periférico; analizarán el inventario existente en el hospital e identificarán los equipos que se trasladarían al nuevo hospital.

El equipo de la consultora que se contrate para realizar la asistencia técnica deberá estar compuesto por profesionales en Electromedicina e ingeniería clínica, en arquitectura hospitalaria en contratación pública, así como en la gestión de todos los equipamientos hospitalarios. Deberán hacerlo en dos años, contados desde la firma del contrato.

Desde Sacyl se informa de que el Hospital de Aranda contará con 28.025,48 metros cuadrados de atención útil hospitalaria.

