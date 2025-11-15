Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos El suceso se produjo a las 10:15 horas en el kilómetro 135 de la N-120 a la altura de Villanueva de Argaño

Natalia Sáez Ursúa Burgos Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:29

Un varón de unos 50 años ha resultado herido tras una colisión entre un turismo y una bicicleta ocurrida a las 10:15 horas de este viernes, 15 de noviembre, en el kilómetro 135 de la N-120, en Villanueva de Argaño.

Al recibir el aviso, se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que atendieron al hombre en el lugar del accidente. La víctima se encontraba consciente y fue asistida por los sanitarios.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado del varón ni las circunstancias exactas que provocaron la colisión.