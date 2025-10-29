Herido un varón tras salirse de la vía con su vehículo en un pueblo de Burgos El accidente tuvo lugar en la CL-619, en las proximidades de Tórtoles de Esgueva

Adrián Miguel Ruiz Burgos Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:05

Un varón de 65 años ha resultado herido en la tarde de este miércoles 29 de octubre como consecuencia de una salida de la vía en Tórtoles de Esgueva.

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibía esta tarde el aviso acerca de un vehículo que se había salido de la carretera en las proximidades de la localidad burgalesa, en el kilómetro 41 de la CL-619. El conductor protesta acerca de unos dolores de pecho.

Tras recibir esta información, se decide movilizar a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl y a los Bomberos, que posteriormente fueron anulados, ya que el herido no necesitó de su intervención.

En estos momentos no se conocen más detalles sobre el estado del hombre implicado en el accidente ni de las circunstancias exactas que han provocado el mismo.