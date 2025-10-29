La Junta mejorará la carretera que une Villafranca Montes de Oca y Castil de Peones Se trata de una de esas carreteras que la Administración regional entiende como fundamentales al hacer de bypass entre la N1 y la N 120 si se producen colapsos o fallos en el tráfico

Julio César Rico Burgos Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:54 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León tiene la intención de mejorar la carretera BU-703 que une las localidades de Villafranca Montes de Oca y Castil de Peones. La primera se ubica en la N-120, Logroño - Vigo y la segunda en la N-I, Madrid- Irún, a escasos kilómetros de Briviesca. Esta vía pertenece a la Red Complementaria Local de Carreteras Autonómicas y la administración regional entiende que tiene una «situación estratégica por unir esas dos carreteras»

Es una vía de comunicación especialmente útil en época de invernal, ya que sirve como bypass de ambas nacionales cuando presentan dificultades de tráfico algunos de los puntos estratégicos de ambas como el puerto de La Brújula en la N-I o el puerto de La Pedraja en la N-120.

Para ello se quiere contratar la redacción del proyecto de construcción de la mejora de plataforma y firme de la carretera que cuenta con 88.572 de presupuesto y cuatro nueve para su redacción por lo que la obra no empezará antes del final verano de 2026.

Esta carretera tiene una longitud total de 12,7 kilómetros y una intensidad media diaria de 385 vehículos. De ellos el 22% son de tráfico pesado, ya que en las inmediaciones hay canteras de yeso en Villalómez y en Villalmondar, datos que aporta el Mapa de Tráfico y Velocidades de 2023. Este mismo documento indica que esta carretera no cumple con los parámetros de seguridad establecidos actualmente. Tiene una sección media de 5,6 metros con dos carriles de 2,8 metros, pero no cuenta con arcenes ni con bermas de tierra regulares a ambos lados.

En todo el trazado de esta carretera, la Junta estima que hay partes peligrosas para el tráfico ante una salida o el cruce de vehículos en algunos de sus puntos más conflictivos. Es una carretera fundamentalmente recta, pero presenta algunas curvas con radios generalmente adecuados pero que también presenta contracurvas cerradas que han provocado numerosas salidas de vía de algunos vehículos

La actuación es urgente, porque en los diez últimos años no se han efectuado tareas significativas de mejora, aunque sí que he actuado en algunos puntos más conflictivos. Los informes que manejan la junta de Castilla y León es que el grado de degradación del firme presenta un estado muy avanzado y por tanto es necesario la mejora inmediata de esta vía de comunica.

La idea es estudiar la sección transversal de la carretera. Tanto entramos de variante como en ensanche. Si procede en este último caso de analizará detalladamente las alternativas ensanchar la carretera por uno o por los dos lados.