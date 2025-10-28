BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 28 de octubre
Imagen de archivo de una explotación ganadera de porcino en la provincia de Segovia. EN

Proyectan una nueva granja de 1.200 cerdos en un pueblo de Burgos

Villalmanzo ya cuenta con 12.058 cochinos repartidos en varias explotaciones

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 28 de octubre 2025, 20:16

Los trámites para construir una nueva granja han comenzado en un pueblo de Burgos. Se trata de Villalmanzo, una localidad con 410 habitantes, situada en plena comarca del Arlanza y muy próxima a Lerma.

En el mes de octubre, un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos anunciaba la solicitud de licencia ambiental que se había cursado en el Ayuntamiento de Villalmanzo. Ángela Rojo pedía permiso para instalar una granja de 1.198 cerdos de cebo.

En cuanto al lugar de instalación de esta nueva granja, este se sitúa en un paraje denominado La Vilana, que se encuentra a unos tres kilómetros del centro urbano de este pueblo de Burgos. El espacio es una tierra actualmente destinada al cultivo agrícola en régimen de secano y con una extensión de 30.248 metros cuadrados.

Era en octubre cuando se abría un plazo de alegaciones que terminaba el pasado 11 de octubre. Al respecto, en el anuncio del Boletín se indicaba a los interesados la posibilidad de acceder al expediente «en las dependencias de este ayuntamiento» (el de Villalmanzo) o «en la sede electrónica» del mismo. 'Burgosconecta' ha tratado de encontrar información al respecto tanto consultando al Consistorio como en su sede de internet, sin respuesta ni hallazgo alguno.

En cuanto a los trámites para construir y poner en marcha la granja de cerdos, la solicitud de la licencia ambiental es el primer paso. Después, la impulsora deberá obtener permisos de obra y actividad y registrar la actividad en la Consejería de Agricultura y Ganadería. También cumplir con la autorización ambiental, según el tipo de explotación ganadera.

32,33 cerdos por habitante

En 2024, 89 localidades de la provincia de Burgos contaban con explotaciones ganaderas porcinas. Al dividir el número de cerdos entre sus habitantes, en algunos municipios existía una relación de hasta 146 animales por cada persona.

Según la misma estadística, realizada con datos obtenidos de la Junta de Castilla y León, en Villalmanzo había 12.058 cerdos en 2024. Al ser un pueblo de 410 habitantes censados, la relación era de 29,41 cochinos por persona.

Sin embargo, si este nuevo proyecto de granja se llevase a término, un nuevo negocio se instalaría en este pueblo de Burgos. Este sumaría 1.198 cerdos al censo animal, alcanzando así los 13.256 cochinos. Por tanto, habría 32,33 cerdos por cada habitante de Villalmanzo.

