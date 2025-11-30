La Mancomunidad Tierras del Cid mejorará la recogida de basura de la comarca El contrato sale de nuevo a licitación, después de que en el mes de abril se declara desierto. El presupuesto que se maneja es de 1,3 millones para seis años.

Julio César Rico Burgos Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

La Mancomunidad Tierras del Cid, que abarca a 16 municipios con sus juntas administrativas, tiene pensado mejorar la recogida de basuras y transporte de residuos sólidos, en la fracción resto. Para ello ha realizado una reserva presupuestaria de 1.283.970,25 para seis años. Este ente supramunicipal ha considerado «la antigüedad y el pésimo estado» en que se encuentra el camión recolector propiedad de la Mancomunidad, por lo que la adjudicataria deberá «aportar junto con otros vehículos, medios y maquinaria auxiliar» los vehículos necesarios.

Por su parte, la Mancomunidad aportará una nave garaje y una nave almacén, sitas en Sotopalacios, para la guarda de los vehículos, maquinaria y medios adscritos al servicio por el contratista, además de los contenedores de reserva de la Mancomunidad. Por lo que se refiere a los contenedores de recogida de residuos urbanos, de carga lateral, fracción resto, actualmente 275 unidades, instalados en los diferentes puntos de recogida establecidos se aportan y son propiedad de los municipios mancomunados.

El servicio de recogida de contenedores de la fracción resto se prestará, como mínimo, durante dos veces semanales en invierno y tres en verano en Quintanadueñas, Quintanilla Vivar, Vivar del Cid, Sotopalacios, Monasterio de Rodilla, Rubena-Beroil y Quintanaortuño-Rubiera. En el resto de localidades, según su población, la recogida será en invierno en una ocasión por semana y dos veces en verano.

El vertido de los residuos se realizará en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Abajas. No obstante, lo anterior, el contratista podrá efectuar el vertido en la Planta de Transferencia ubicada en Briviesca siempre que la misma se encuentre en funcionamiento.

Más de 30 años

Este ente supramunicipal se constituyó con la finalidad de prestar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en sus municipios. El funcionamiento se inició en el año 1992 y se realizaba, hasta el 1 de enero de 2004, por medio de equipo adquirido en su día, que constaba de camión recolector-compactador de carga trasera, de 20 metros cúbicos de capacidad y contenedores de plástico de 800 litro. de capacidad, complementándose con la recogida selectiva de vidrio.

La recogida selectiva de vidrio se estableció en 1999, mediante la adquisición e instalación de contenedores, tipo iglú, de 2.500 litros. A fin de mejorar el servicio y adaptarse a las nuevas fórmulas de recogida de residuos, a partir del día 1 de enero de 2004, se sustituyó el sistema de recogida de carga trasera por otro de carga lateral, mediante camión recolector compactador de mayor capacidad (25 metros cubicos.) y contenedores de 2.400 litros.

El contrato suscrito con la mercantil FCC Medio Ambiente para la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en los municipios integrados en la Mancomunidad Tierras del Cid finalizó su vigencia el día 31 de mayo de 2025.

La Asamblea de concejales acordó la continuidad de la prestación del servicio a la misma empresa hasta la adjudicación y formalización del nuevo contrato y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses. El primero de los procedimientos fue declarado desierto por falta de licitadores. Ahora sale uno nuevo para no perder este servicio público.