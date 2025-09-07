El mercado de coches de segunda mano en Burgos resiste: caída en agosto, pero leve subida en 2025 La provincia registra un descenso menor que el de Castilla y León, donde la caída alcanzó el 8,4%, y mantiene un ligero crecimiento del 0,5% en lo que va de 2025

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:16

Las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano en Burgos acusan el periodo vacacional y han caído un 7,2% en agosto, por debajo de la caída de Castilla y León que está en 8,4%. Se han vendido un total de 1.151 unidades, según datos de las patronales del sector (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Pese a esta fuerte caída en la venta de vehículos en comparación a agosto de 2024, cuando se vendieron 1.240 unidades en la provincia, en el conjunto del año las operaciones acumulan un ligero ascenso del 0,5% hasta situarse en las 11.094 unidades vendidas, en comparación con las 11.044 del conjunto de 2024 incluido el mes de agosto.

A nivel nacional, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión registraron un leve descenso en el mes de agosto (-0,7%), con un total de 144.228 unidades. En lo que va de año, las operaciones acumulan una subida del 4,7%, hasta las 1.411.616 unidades, lo que supone que por cada vehículo nuevo se venden 1,8 usados.

Vehículos comerciales vs turismos

Si desgranamos los datos totales entre los turismos de ocasión vendidos y los vehículos comerciales, también de ocasión, la realidad cambia. Son las ventas de los turismos los que hacen caer los datos.

En agosto de 2025 se han realizado un 9,7% menos de operaciones de venta de turismos de ocasión que en agosto de 2024. 970 en 2025 frente a los 1.074 de agosto de 2024. En cambio, este agosto se han vendido un 9% más de vehículos comerciales que en el agosto de 2024: 181 frente a 166.

La antigüedad de los vehículos

A nivel nacional, según los datos que maneja Faconauto y las patronales del sector (GANVAM), los turismos de menos de un año de antigüedad son los que han sostenido el mercado en agosto, con una subida del 17,6%. Le siguieron los modelos de entre ocho y diez años, con un incremento del 9,8% y los de uno a tres años, que registraron un aumento del 4,4% de las ventas.

Este protagonismo de los modelos seminuevos explica que, al analizar el canal de venta, las operaciones de los alquiladores tuvieran tanta relevancia en agosto. En concreto, incrementaron sus ventas un 5,8% durante el mes pasado.

La importación, por su parte, creció casi un 17,3% en agosto, hasta alcanzar las 9.540 unidades, si bien el peso de los modelos importados en el mercado de ocasión español supone apenas un 6,6% del total.

En este contexto, las ventas con modelos de hasta cinco años -importante palanca para impulsar el rejuvenecimiento del parque- crecen un 7% en lo que va de año y ya concentran el 25,6% del total, con 360.838 unidades. En opinión de las patronales del sector, este ritmo debería dinamizarse aún más incentivando la compra de estos modelos de hasta cinco años en los planes de impulso a la demanda.

El grueso de las operaciones con turismos de segunda mano se sigue concentrando en los modelos de más de 15 años, protagonistas de las operaciones entre particulares. De esta forma, a pesar del descenso del 2,9% de sus ventas en agosto, en lo que va de año acumulan una subida del 4,2%, aglutinando más del 41% de las ventas totales, con un volumen de 582.409 unidades hasta agosto.