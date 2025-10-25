BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia durante un servicio. BC

Un atropello en un pueblo de Burgos deja herida a una mujer de 80 años

Los servicios de emergencia y la Guardia Civil acudieron al lugar para atender a la víctima de 80 años tras el accidente

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:09

Comenta

Herida una mujer de 80 años en un atropello ocurrido este sábado 25 de octubre en un pueblo de Burgos. El suceso tuvo lugar en Villasana de Mena, en el término municipal de Valle de Mena, concretamente en la calle Ángel Nuño García, a la altura del número 18.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Valle de Mena, la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaron recursos para atender a la víctima.

Por el momento no se han facilitado más detalles sobre el estado de la mujer ni sobre las circunstancias del accidente.

