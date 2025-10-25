Un atropello en un pueblo de Burgos deja herida a una mujer de 80 años Los servicios de emergencia y la Guardia Civil acudieron al lugar para atender a la víctima de 80 años tras el accidente

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 25 de octubre 2025, 20:09

Herida una mujer de 80 años en un atropello ocurrido este sábado 25 de octubre en un pueblo de Burgos. El suceso tuvo lugar en Villasana de Mena, en el término municipal de Valle de Mena, concretamente en la calle Ángel Nuño García, a la altura del número 18.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Valle de Mena, la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaron recursos para atender a la víctima.

Por el momento no se han facilitado más detalles sobre el estado de la mujer ni sobre las circunstancias del accidente.