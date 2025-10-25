Herido en Burgos tras salirse de la vía y quedar su coche atrapado entre zarzas El accidente ocurrió en el km 8 de la BU-504; el conductor, un hombre de 56 años, sufrió dolor en una muñeca y fue atendido por los servicios de emergencia en el lugar

Sobre las 9.53 horas de la mañana de este sábado 25 de octubre, se ha registrado un accidente de tráfico con heridos en la carretera BU-504, en el km 8, en la provincia de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El incidente ha consistido en la salida de vía de un turismo, que ha quedado atrapado entre zarzas y arbolado. El conductor, un hombre de 56 años, ha podido salir del vehículo por sus propios medios, aunque presentaba dolor en una muñeca, según indicaban los alertantes.

El accidente se ha provocado cerca de Tobera, pedanía perteneciente a la localidad de Frías.

Dificultad de acceso al lugar del herido

Tras recibir el aviso, la sala de la Guardia Civil de Tráfico movilizó a los Bomberos de Burgos, a los Bomberos Voluntarios de Oña y a Sacyl, para atender al herido y facilitar el acceso al vehículo mediante motosierras, dada la densidad de troncos, zarzas y maleza del terreno.

El varón herido fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios, aunque por el momento no se han detallado más datos sobre su estado. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente.