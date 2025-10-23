BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. BC

Un hombre queda inconsciente tras chocar con una furgoneta en Burgos y arder su moto

El accidente ha ocurrido en la carretera BU-V-5004 a la altura del pueblo de Valle de las Navas

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:39

Un motorista ha resultado herido de gravedad, quedando inconsciente, por un accidente de tráfico ocurrido este jueves 23 de octubre en la provincia de Burgos.

El siniestro ha sucedido en la carretera BU-V-5004, a la altura del kilómetro 3, dentro del término municipal de Valle de las Navas.

El siniestro se ha producido alrededor de las 09:43 horas, cuando, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León, se ha registrado una colisión entre una motocicleta y una furgoneta.

Motorista inconsciente y moto ardiendo

Tras el impacto, el motorista ha quedado inconsciente y la motocicleta ha comenzado a arder, según han informado los alertantes, por lo que ha sido necesaria la intervención de los Bomberos de Burgos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia de Emergencias Sanitarias – Sacyl y los bomberos, que han sofocado las llamas y colaborado en la atención al herido.

Por el momento se desconocen las causas del accidente. El 1-1-2 ha señalado que la investigación sigue abierta y que se ampliará la información conforme se conozcan más detalles sobre el estado del motorista y las circunstancias del siniestro.

