Herida una mujer en la cabeza tras un accidente en la AP-1 en Burgos LA herida, de unos 60 años, presentaba una brecha en la cabeza tras salirse su vehículo de la vía a la altura de Quintanapalla

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este jueves 23 de octubre en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-1, a la altura del kilómetro 16, en sentido Burgos, dentro del término municipal de Quintanapalla.

El suceso se ha producido sobre las 09:38 horas, cuando el turismo en el que viajaba la mujer se ha salido de la vía por causas que aún se desconocen, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asistida en el lugar

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida, que presentaba una brecha en la cabeza pero se encontraba consciente. Los servicios de emergencia han prestado asistencia en el lugar.

La Dirección General de Tráfico (DGT) avisa de que, en el lugar, hay que circular con precaución por el estrechamiento de carriles que ocasiona el accidente y la asistencia.