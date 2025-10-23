BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. Rodrigo Jiménez

Una mujer resulta herida en una colisión entre dos turismos en una calle de Burgos

Es el tercer accidente registrado en Burgos en menos de una hora durante la mañana del jueves 23 de octubre

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:53

La mañana de este jueves, 23 de octubre, está siendo especialmente complicada en las carreteras y calles de Burgos. A las 10:10 horas, se ha producido un nuevo accidente de tráfico en la calle Francisco de Vitoria, a la altura del número 14, en la rotonda.

Según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León, se trata de una colisión por alcance entre dos turismos. En el siniestro ha resultado herida una mujer de 29 años, que se encontraba consciente, aunque presentaba dolor de espalda.

La asistencia a la herida

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha atendido a la herida en el mismo punto del accidente.

Este suceso se suma a otros dos accidentes ocurridos con anterioridad en la provincia, entre ellos uno ocurrido en Valle de las Navas donde un motorista ha quedado inconsciente y su moto ha acabado ardiendo.

La provincia ha registrado tres accidentes en menos de una hora este jueves 23 de octubre.

