Una redada antidroga en Burgos se salda con un detenido por traficar con viagra La Policía Nacional intervino 24 gramos de cocaína, 520 pastillas de viagra en dos domicilios y un bar del distrito sur, donde el detenido presuntamente distribuía las sustancias

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a un hombre acusado de un delito de tráfico de drogas tras intervenirle 24 gramos de cocaína y 520 pastillas de sildenafilo —principio activo de la viagra— en el registro de dos domicilios y un bar de la ciudad.

Tal y como desvelaba Burgosconecta, la redada antidroga se realizó en un bar del distrito sur de Burgos. La operación, denominada 'Augusto', ha permitido desmantelar un punto de venta de estupefacientes y alertar sobre el riesgo para la salud del consumo de medicamentos sin control médico.

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos han detenido a un varón residente en la ciudad, a quien se atribuye la comisión de un delito de tráfico de drogas, tras incautarle en el registro de dos domicilios y un bar tanto cocaína como un elevado número de pastillas del medicamento sildenafilo, más conocido por su principio activo como viagra.

Meses de seguimiento al detenido

La denominada operación 'Augusto' se iniciaba el pasado mes de junio, cuando la Policía Nacional de Burgos obtenía información sobre la supuesta actividad del investigado, quien se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes a diferentes consumidores.

Tras las distintas gestiones practicadas, los agentes antidroga constataban el hecho, además de cierta alarma social ante lo que suponía la existencia de un punto negro en el distrito sur, al que determinados consumidores acudían de manera periódica para proveerse de sustancias prohibidas.

Durante la investigación, se comprobó que el investigado estaría vendiendo no solo cocaína sino también pastillas contra la disfunción eréctil, en encuentros que sustanciaba tanto desde el bar que regentaba como desde su propio domicilio.

El registro de las viviendas y el bar

Así, agentes de la Policía Nacional provistos del oportuno mandamiento judicial, procedían el pasado miércoles 22 de octubre en presencia del investigado a la entrada y registro de dos domicilios y un bar, situados en el distrito sur de Burgos, teniendo como resultado la incautación de unos 24 gramos de cocaína y 520 pastillas de sildenafilo (viagra), una báscula de precisión y 100 euros en efectivo.

Gracias a 'Augusto', los investigadores ponen en relieve dos aspectos. Por un lado, la neutralización de un nuevo punto negro de distribución y venta de drogas en Burgos. Por otro, la alerta ante el hallazgo de tan elevada cantidad de sildenafilo, que consumido sin el estricto control y supervisión médica puede causar grave daño a la salud al no garantizarse su autenticidad, calidad ni condiciones de conservación. Su comercialización y uso están regulados y requieren prescripción médica.

El detenido, con antecedentes policiales por otros delitos, ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.