Imagen de archivo de una ambulancia durante un servicio. BC

Herido un hombre al caerse de su moto en una carretera provincial de Burgos

El motorista, de 61 años, sufrió una caída en el kilómetro 33 de la BU-552, en Castrobarto, y fue atendido por los servicios de emergencias

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:48

Un motorista ha resultado herido este sábado en un accidente de tráfico en la provincia de Burgos, concretamente en el kilómetro 33 de la carretera BU-552, a la altura de Castrobarto, en el término municipal de Junta de Traslaloma. El siniestro, que se produjo por una caída de moto, se registró a las 16:48 horas, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y una UVI móvil para atender al varón de 61 años.

Este accidente se suma al trágico siniestro ocurrido el pasado jueves, 23 de octubre, cuando un motorista perdió la vida tras salirse de la vía y caer con su moto a la altura de Celada de la Torre, también en la provincia de Burgos.

Por el momento no se han facilitado detalles sobre la evolución del herido.

