Imagen del lugar del accidente con los servicios sanitarios ya en el lugar. BC

Dos heridos por un choque de dos turismos en Burgos

El suceso ha ocurrido en la calle Farmacéutico Obdulio Fernández sobre las 17.40 horas

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:09

Dos personas han resultado heridas en un accidente ocurrido en la ciudad de Burgos este sábado 25 de octubre, sobre las 17.40 horas. Según informa el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la llamada en la que se avisaba del accidente indicaba que dos turismos habían chocado y que podría haber dos personas heridas.

El suceso ha ocurrido en la calle Farmacéutivo Obdulio Fernández. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, agentes de la Policía Local de Burgos y personal sanitario de Sacyl, que movilizó los recursos necesarios para atender a los afectados.

Se desconoce si los heridos han tenido que ser trasladados al hospital. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente.

