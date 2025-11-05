Miñón mejorará la calidad del agua con la construcción de un nuevo depósito El actual data de 1980 y presenta grietas que provoca fugas, con un mal estado general de conservación. El nuevo se trasladará de lugar y se ubicará en el camino de la Rebolleda

Julio César Rico Burgos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:24

La Junta Vecinal de Miñon, que depende del Ayuntamiento de Valle de Santibáñez, quiere mejorar la calidad del agua en el depósito y solventar las deficiencias de las pérdidas de caudal para garantizar a la población, un suministro adecuado en las mejores condiciones. La idea del Ayuntamiento es construir un nuevo depósito de 50 metros cúbicos de capacidad, en una nueva ubicación, el Camino de la Rebolleda.

Miñon cuenta con un depósito regulador para el abastecimiento de agua ubicado en una parcela rústica. Se trata de un depósito de 40 metros cúbicos de capacidad que fue construido en 1980. El paso del tiempo ha llevado a su deterioro y su estado de conservación presenta importantes grietas en sus muros. Está desconchado y desintegrado el hormigón en algunas de sus partes y provoca varios puntos de fuga que fluyen al exterior.

Además, en el interior de la caseta, tanto la tubería procedente de la captación de la zona de las viñas, como la del suministro de redistribución son de fibrocemento, un material no apto para el consumo humano. En el verano, el caudal de agua aportado por las captaciones y almacenado en el depósito es escaso para el suministro de la población.

Los domicilios de la Junta Vecinal de Miñon se abastecen de dos manantiales que conducen sus aguas por gravedad hasta el actual depósito. Fundamentalmente recibe agua del manantial de 'Las Viñas' y se conduce al depósito mediante una tubería de fibrocemento. Ante la escasez de aguas, en 2013 se puso en marcha la captación de otro manantial, situado en la parte alta denominado 'La Iglesia'. Pero es de escaso caudal y conduce el agua al depósito mediante una tubería de polietileno.

Miñon también cuenta con otro depósito más antiguo que en su día abasteció de agua a los vecinos, pero que se encuentra en desuso y anulado. El nuevo depósito será de hormigón armado de 50 metros cúbicos de capacidad, porque se estima el volumen suficiente del caudal consumido en un día de poca estival.

Al cambiar el punto de ubicación del nuevo depósito, también es necesario reconducir el agua de las captaciones para que se puedan suministrar por gravedad al nuevo aljibe. El nuevo recorrido de estas tuberías se realiza por el mismo trazado que la tubería de unión entre la captación de 'La Iglesia' y el depósito nuevo.

La primera fase de la obra llevará a hacer un replanteo topográfico y el movimiento de tierras necesario para la ejecución del nuevo depósito. En una segunda fase, se llevarán a cabo las obras propias del depósito con hormigón armado. Por último, se realizarán las pruebas de presión y estanqueidad de las nuevas conducciones, así como en el depósito para detectar posibles fugas. El plazo de ejecución de las obras es de cuatro meses desde la fecha de firma del contrato y el presupuesto asciende a 64.500 euros.

