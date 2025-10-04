La Banda Municipal de Música de Miranda de Ebro rinde tributo a Sabina El Teatro Apolo acogerá esta tarde un concierto para repasar, de la mano de Jimenos Band, los grandes himnos de Joaquín Sabina

Decía Sabina «que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver». Sin embargo, dispuesta a rebatir tal sentencia, la Banda Municipal de Música de Miranda de Ebro regresará este sábado, 4 de octubre, a las tablas para, precisamente, homenajear al pirata del Madrid trasnochado.

No cabe duda de que la Banda apuesta por los tributos. Tras la gran acogida de la música del «gran Raphael», en esta ocasión la histórica formación mirandesa presentará un concierto «a dos bandas» donde, una y otra vez, la música linda con la plenitud del templo de las musas: el Teatro Apolo, el lugar donde la Banda Municipal de Música es.

Un repaso a la discografía de Sabina

Apenas concluía el tributo del mes de marzo cuando a la Banda Municipal de Música de Miranda le surgía la oportunidad de explorar aún más la vía del homenaje. Desde que a inicios del verano la agrupación recibió el libreto con las partituras hasta que el pasado jueves, 2 de octubre, concluyó sus ensayos oficiales, «incontables» han sido las horas de ensayo.

Una dedicación que se extiende hasta este mismo sábado de la mano de Jimenos Band, un grupo de hermanos reconocido por la crítica, según avanzan, por firmar «el mejor tributo a Sabina». Y bajo este pretexto, la histórica formación musical volverá a su templo para ofrecer un espectáculo que, según promete, «hará que nos sumerjamos en las grandiosas letras de este maravilloso cantautor».

Hora y media de música ininterrumpida bastará para repasar los mayores éxitos de la discografía de este antihéroe con bombín. Bajo la batuta de María del Mar Magán Aparicio, resonarán clásicos como 'Princesa' o '19 días y 500 noches' con un estilo único. Y es que a la música de Fernando Sú a la guitarra y Harold de las Heras a la percusión, habrán de sumarse las decenas de instrumentos de la banda mirandesa.

Así pues, si esta noche «no dan las diez y las once», que sea porque «sobran los motivos» para brindar por, por ejemplo, «las noches de boda». Al fin y al cabo, aunque no haya «pirata que no tema al abordaje», siempre quedará la música para curar —como diría Sabina— lo que ni el mejor doctor consigue. Todo ello, esta tarde, a las 20:00 horas en el Teatro Apolo.