Doble reconocimiento para el Cuadro Artístico Mirandés en el Certamen Provincial de Teatro Su última comedia, 'Sé infiel y no mires con quién', ha sido premiada por partida doble en el certamen Organizado por la Diputación de Burgos

Celia Miguel Miranda de Ebro Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:24

El Cuadro Artístico Mirandés vuelve a brillar en el Certamen Provincial de Teatro. Su última comedia, 'Sé infiel y no mires con quién', ha sido premiada por partida doble en el certamen Organizado por la Diputación de Burgos, consolidando a la veterana agrupación como una de las más activas y reconocidas de la escena aficionada burgalesa.

La compañía, que este mes encara el cierre de un año de intensa actividad, ha recibido los premios a mejor actor protagonista y mejor escenografía, un doble reconocimiento que refuerza su «compromiso, entrega y buen humor». Así lo ha destacado el propio grupo tras recoger el galardón concedido por este certamen que organiza la Diputación de Burgos.

Doble premio para el grupo mirandés

El jurado del Certamen Provincial de Teatro 2025, celebrado durante los meses de agosto, septiembre y octubre, distinguió al Cuadro Artístico Mirandés por su participación con la obra 'Sé infiel y no mires con quién', representada el pasado 14 de septiembre en el Centro Cívico Río Vena de Burgos. Ante la imposibilidad de actuar en Miranda en esa fecha, el grupo decidió desplazarse a la capital, un gesto que no pasó desapercibido: de esa función saldrían dos de los reconocimientos más destacados del concurso.

El actor Javier Pérez Caballero fue distinguido como mejor actor protagonista por su interpretación del personaje de Óscar. El grupo destaca su «magnífica interpretación» y la capacidad del intérprete para «conectar de principio a fin con un público que no para de reír». Integrante del Cuadro desde 2009, Pérez Caballero ha participado en catorce montajes y se ha ganado el cariño de sus compañeros «por su compromiso y el buen humor que le caracteriza, siempre a favor del teatro y del grupo».

El segundo galardón, a mejor escenografía, recayó en el equipo formado por Alberto Esteban, Alfredo Lara y Eva Martínez, responsables de crear «un espacio escénico versátil y moderno, que sorprende por su colorido, iluminación y cuidado diseño». Esteban, profesional de reconocido prestigio afincado en Madrid, mantiene una estrecha relación con el grupo mirandés desde 2017, y ha sido autor de varios diseños premiados en diferentes certámenes.

Una trayectoria que mira al futuro

Con más de cuarenta años de participación ininterrumpida en el certamen al que el Cuadro Artístico Mirandés concurre desde 1983, el grupo teatral acumula un largo historial de premios en distintas categorías. En esta ocasión, la compañía quiso también reconocer el papel de la organización, razón por la que agradeció al personal del Centro Cívico Río Vena «su inmejorable disposición» y a la Diputación «el fomento y apoyo de la práctica teatral de los grupos no profesionales de la provincia».

Lejos de relajarse, el grupo continúa su temporada con nuevas citas. El próximo 23 de noviembre cerrarán su calendario anual en el Centro Cívico San Agustín con la representación de 'Se vende – 100m²', mientras preparan ya su nuevo montaje, que verá la luz el 28 de febrero en el Teatro Apolo. Un calendario que confirma que, a sus más de ochenta años de historia, el Cuadro Artístico Mirandés sigue siendo, como su propio escenario, un espacio vivo, luminoso y en constante reinvención.