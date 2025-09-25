La tercera edición de Disfruta Miranda convierte el comercio local en una gran fiesta Organizado por la Cámara de Comercio, el evento reunió a multitud de personas en la Fábrica de Tornillos

Celia Miguel Miranda de Ebro Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:52

Aforo completo, música en directo y, sobre todo, mucha magia. La tercera edición de Disfruta Miranda, «la iniciativa de la Cámara de Comercio que impulsa el comercio local y premia a los consumidores», reunió los ingredientes necesarios para hacer de la tarde de este miércoles, 24 de septiembre, una gran fiesta en torno al comercio local.

Citados a las ocho menos cuarto de la tarde en la Fábrica de Tornillos, vecinos, visitantes y comerciantes pudieron disfrutar del buen ambiente en una celebración que no dudó en premiar, por medio de decenas de sorteos, la fidelidad de la clientela mirandesa. Una cita que, en palabras de la alcaldesa Aitana Hernando, «demuestra que Miranda tiene mucho que ofrecer en comercio, hostelería, servicios y ocio».

Miranda disfrutó de la fiesta

La velada arrancó con música. El grupo Twin Room amenizó la celebración con un pequeño concierto precedido por la apertura institucional. La alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, aprovechó la ocasión para felicitar a la Cámara por la buena organización de esta cita, que ya se ha convertido en un referente en la ciudad.

«Es fundamental que sigamos apoyando al comercio local», señaló, destacando además que el programa «no solo fideliza a los clientes mirandeses, sino que también atrae a compradores de fuera y muestra todo lo que Miranda puede ofrecer». Asimismo, la regidora subrayó el valor añadido de unos negocios que, en sus palabras, ofrecen «un servicio de calidad, personalizado y profesional, del que podemos sentirnos muy orgullosos».

En representación de la Cámara de Comercio, Fernando Rodríguez Peral quiso poner en valor a los establecimientos adheridos, a los que calificó como «los verdaderos protagonistas del proyecto». Tal y como recordó, son ellos quienes adelantan el 2 por ciento de cada compra que los usuarios acumulan en sus monederos virtuales.

«Nuestros comercios destacan no solo por su calidad y profesionalidad, sino también por su compromiso con Miranda», aseguró. En este contexto, Rodríguez Peral hizo hincapié en que en esta tercera edición se han duplicado los premios sorteados como gesto de agradecimiento a clientes y comerciantes.

Tres años de crecimiento

El sistema de fidelización Disfruta Miranda suma ya más de 5.700 usuarios, que han recibido en estos tres años más de 23.000 euros en premios, además de entradas para cine, partidos del Mirandés y productos donados por los comercios. Una iniciativa que, como subrayó la Cámara, «es hoy una realidad viva y en crecimiento» y que sigue ganando peso como motor para dinamizar la actividad económica de la ciudad.