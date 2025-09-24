BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Aldo Linares ha visitado la provincia de Burgos varias veces. JCR

¿Existen otras realidades?: las jornadas que abren Aldo Linares y Enrique Echazarra en Miranda

Combinan la grabación de un podcast, charlas divulgativas y paseos por la ciudad con el mundo del misterio como telón de fondo

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:50

El sensitivo y médium Aldo Linares y el investigador y escritor Enrique Echazarra abren este viernes 26 de septiembre en Miranda de Ebro las jornadas de misterio '¿Existen otras realidades?'. Los dos invitados van a participar en la grabación del programa La Posada del Cuervo a partir de las 18.00 horas en la Casa de Cultura.

Estas jornadas de misterio van a celebrarse entre los días 26 y 28 de septiembre. La primera de ellas con los colaboradores del programa Cuarto Milenio Aldo Linares y Enrique Echazarra. Ese mismo día 26, los mismos protagonistas más Luis de Uriarte van a hablar del anecdotario de Cuarto Milenio, a partir de las 22.00 horas en el bar la Rayuela, en la Plaza de España.

Para la jornada del sábado se va a llevar a cabo la ruta teatralizada 'Devolvedme la cabeza' con guion de Chechu Nieto y Marcos Nieto. Será a las 21.00 horas con salida de la plaza de España; y posteriormente también en el bar la Rayuela, en la Plaza de España, Juanje Larradi Adrián Fernández y Juanjo López hablarán sobre el 'Fantasma del Hospital'. Posteriormente, mismo lugar, se llevará a cabo el 'Trivial de Misterio', a cargo de Zulheika López.

Las jornadas se cerrarán el domingo 28 con la 'Gymcana familiar: Leyendas de Miranda', con Myriam Bono, a partir de las 11:00 horas en la plaza de España. Y el concierto fin de encuentro con Paul Benjamin Band, a las 13:00 horas en el bar La Rayuela.

