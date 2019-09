333 'moteros' no faltan a la cita Motodown en San Adrián de Juarros Concentración motera a favor de Síndrome de Down Burgos. / Síndrome de Down Burgos A pesar de haber salido informaciones falsas con que el evento se aplazaba, Down Burgos ha conseguido congregar a 225 moteros y 333 inscritos para una actividad solidaria consolidada BURGOS CONECTA Burgos Domingo, 15 septiembre 2019, 18:23

La Asociación Síndrome de Down Burgos ha organizado su sexta concentración motera en San Adrián de Juarros conocida como Motodown. Parecía que esta edición tenía enemigos a los que vencer. Las previsiones meteorológicas no eran las mejores vaticinando lluvia y tormenta. No ha sido así, como ha confirmado Luis Mayoral, gerente de la asociación, «no solo no nos ha llovido si no que hemos disfrutado de un día con buena temperatura». Además, durante los días previos a la concentración motera comenzaron a circular carteles en los que se informaba de que la actividad se había aplazado por esas previsiones meteorológicas. La asociación tuvo que salir ha desmentirlo porque eran falsos.

Al final, la solidaridad se ha demostrado una vez más, 225 moteros han llegado a San Adrián de Juarros para participar en esta ruta motera. En total, el número de inscripciones ha sido 333. El objetivo de la misma es totalmente solidario, el dinero recaudado con las inscripciones se destinará a financiar las actividades deportivas de Síndrome de Down Burgos

Mayoral confiesa que esperaban llegar a las 275 inscripciones y las 333 de este año son un gran número frente a los 290 del año pasado.

La actividad ha comenzado con la formalización de las inscripciones de los participantes y la entrega de los regalos simbólicos. A eso de las 12 horas ha comenzado la ruta de 75 kilómetros que, en este caso, ha recorrido la comarca burgalesa de Las Merindades. El final de la etapa será San Adrián de Juarros.

Allí les esperaba una comida popular. Después del aperitivo se ha procedido al sorteo de premios. Síndrome de Down Burgos contó en su momento con la colaboración del Ayuntamiento de San Adrián de Juarros para organizar esta actividad y, desde aquella primera edición hasta esta, el evento no ha hecho más que crecer. Igualmente se han sumado empresas y colectivos colaboradores que permiten hacer un sorteo de premios muy variado. Además se han entregado galardones para el motero más joven, para el que ha llegado desde más lejos, para el acompañante más veterano y para el más joven y para la moto más antigua.