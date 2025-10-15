Mujeres rurales en Burgos: el 24% de las explotaciones agrarias están dirigidas por ellas Cada vez más explotaciones agrarias de la provincia se acogen a la figura de la titularidad compartida cuando ambos cónyuges desempeñan allí su trabajo

Con 368 municipios por debajo de los 20.000 habitantes, Burgos es una provincia con un gran peso de su medio rural. Cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha para reivindicar el papel esencial de las mujeres del medio rural en el pasado, presente y futuro.

La publicación del Diagnóstico de la mano de obra agraria con perspectiva de género', del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), constata que son determinantes para la vertebración territorial y social, un vector para la innovación y el emprendimiento rural. Sin embargo, «en el medio rural todavía se mantienen escenarios de desigualdad entre mujeres y hombres en un grado más acusado de lo que ocurre en el medio urbano».

De la población empresaria, alrededor de tres cuartas (74,2%) partes son hombres y el 25,8% restante son mujeres. Mayoritariamente, las personas ocupadas en el sector agrario son personas asalariadas, el 63,9%. De estas, el 77% son hombres y el 23% mujeres.

Los datos de Burgos

No todos los trabajos del medio rural son en el sector agrario, pero ocupan un peso importante. En la provincia de Burgos, de 11.678 jefes de explotaciones agrarias, 8.885 son hombres y 2.793, mujeres. Es decir, el 76% de los jefes agrarios son hombres frente al 24% de las jefas.

Si nos detenemos en los titulares de las explotaciones agrarias. De 9.098 titulares, 6.908 son hombres y 2.190, mujeres. Encontramos porcentajes similares. El 75,9% de los titulares agrarios son hombres, frente al 24,1% que son mujeres.

Si acudimos al apartado de jefes de la explotación que son cónyuges del titular de la misma, es significativo el dato de que, el 4,1% de los hombres son cónyuges del titular, frente al 9,7% de las jefas.

En cambio, en el apartado de jefes que no son familia de los titulares, los hombres suponen el 12,2% frente al 5,1% de las mujeres.

Cómo impulsar la igualdad de género en el medio rural

El MAPA impulsa el desarrollo rural y la igualdad de género a través de dos iniciativas: las subvenciones a explotaciones de titularidad compartida y las destinadas a entidades de mujeres rurales.

La titularidad compartida es una figura jurídica de la explotación agraria. A ella se pueden acoger las parejas que comparten el trabajo y la gestión de la explotación. Lo que marcaba la tradición es que la mujer, en estos casos, ayudaba al hombre, cuando realizaba el mismo trabajo que su pareja. La figura permite que la administración, representación y responsabilidad de la explotación sea de las dos personas titulares, fomentando la igualdad entre ambas.

Se trata de una figura que en la provincia de Burgos ha ido creciendo desde 2018 de forma significativa. En 2018 eran 24 las explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida en la provincia de Burgos, en la actualidad la cifra llega a las 104. Suponen un aumento de 80 en siete años.

Este 2025, además, se conmemora el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un acuerdo ambicioso para alcanzar la igualdad de oportunidades en el mundo. Fue de ese encuentro donde salió la conmemoración de un día internacional para las mujeres rurales, ahí se reconocía su papel en el desarrollo sostenible y los desafíos que enfrenta.