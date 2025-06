Ozempic y Kreon lideran el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias de Burgos

Ruth Rodero Burgos Sábado, 21 de junio 2025, 08:58 Comenta Compartir

No es una novedad, lleva años pasando, pero no por ello no deja de ser un inconveniente acudir a la farmacia y no encontrar la medicación prescrita por el médico. A pesar de que este 2025 es el mejor en cuanto a menos ausencia de medicamentos, en los últimos meses, conseguir algunos medicamentos en las farmacias de Burgos se ha vuelto una tarea más compleja de lo habitual, no porque hayan desaparecido totalmente, sino porque existen preparados cuyo suministro es intermitente y obliga a médicos y farmacéuticos a coordinarse para asegurar que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos.

La situación, explican desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, se da cuando «las unidades disponibles en el canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de consumo nacional». Es decir, los medicamentos siguen llegando, pero no en la cantidad necesaria para cubrir toda la demanda.

El trabajo de detección y respuesta ante estos episodios de escasez arranca en el propio colegio profesional a través de la herramienta CISMED (Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos), que permite conocer de forma anticipada qué presentaciones están en riesgo de no llegar al mostrador. «Detecta estos suministros intermitentes y comunica al Colegio de Médicos las 50 presentaciones en desabastecimiento más frecuentes para que puedan tenerlo presente los médicos a la hora de prescribir», explica Rodrigo Moral, presidente del colegio de farmacéuticos de Burgos.

En este momento, «entre los medicamentos que figuran en esa lista se encuentran productos tan comunes como Aciclovir Brill Pharma en pomada oftálmica, Anafranil 75 mg, Kreon 25.000U, Lexema 1 mg/ml, Metformina 850 mg de Cinfa y Teva, Ozempic 0,5 mg en pluma o Urbason 16 mg». Todos ellos presentan dificultades variables en su suministro y obligan a tomar decisiones rápidas. En algunos casos, además, son medicamentos que llevan mucho tiempo teniendo estos problemas de distribución.

Cuando un paciente llega a una farmacia y no encuentra el medicamento que necesita, entra en juego otra herramienta: Farmahelp, un sistema digital de comunicación entre farmacias. «Si en la farmacia a la que acude no disponen de él, a través de esta red consultan en qué farmacia pueden disponer de él para que acuda el paciente a retirarlo», explican. En otros casos, el médico puede optar por una presentación alternativa o, si no es viable, prescribir un medicamento extranjero.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Burgos señalan que «apenas hay medicamentos que sean insustituibles», ya que la mayoría cuentan con alternativas genéricas o pueden prepararse como formulación magistral, adaptada al paciente. Aun así, reconocen que no todas las sustituciones son inmediatas y que eso «exige una gran capacidad de respuesta por parte del sistema sanitario».

Las causas de este problema son múltiples y de carácter global. Por un lado, la globalización del mercado hace que los laboratorios orienten sus ventas hacia países donde el precio del medicamento es más alto. «Los medicamentos en España son de los más baratos del mundo», explica. A eso se suma la creciente especialización de las farmacéuticas, que se centran en determinados principios activos. «En muchos casos los laboratorios tienen que realizar la compra de los principios activos fuera de España y, si hay rotura de stock, afecta a todos los laboratorios que los adquieren habitualmente», afirma.

Por ahora, no hay una solución definitiva, pero sí una red de detección y colaboración que permite mitigar el impacto de esta escasez. Y mientras tanto, médicos, farmacéuticos y pacientes continúan ajustándose a un sistema que exige flexibilidad y comunicación constante.

Temas

Medicamentos

Farmacias