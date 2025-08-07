Patrimonio en peligro: el pueblo de Burgos que ha lanzado un crowfunding para restaurar el retablo de su iglesia Con el apoyo de Hispania Nostra, esta pequeña localidad burgalesa busca recaudar hasta 25.000 euros para restaurar el retablo de la Virgen del Rosario

En la pequeña localidad de Masa, al norte de la provincia de Burgos, la fuerza de un pueblo se ha volcado en una misión que va mucho más allá del arte: salvar su historia. Vecinos y vecinas han unido fuerzas para restaurar una de sus piezas patrimoniales más valiosas, el retablo de la Virgen del Rosario, una joya barroca del año 1742 que preside una de las capillas laterales de la iglesia del pueblo.

El pasado 25 de julio, gracias al apoyo de Hispania Nostra, asociación nacional dedicada a la defensa del patrimonio, se puso en marcha una campaña de micromecenazgo con un objetivo claro: recaudar entre 20.000 y 25.000 euros para devolver el esplendor a esta obra amenazada por el paso del tiempo.

Una restauración con alma colectiva

«Somos los vecinos de Masa y nuestro objetivo es, no solo restaurar el retablo del año 1742 de nuestra iglesia, sino preservar el legado de nuestros antepasados. Con tu ayuda, damos futuro a nuestro pasado, Masa en el corazón. En el año 2024 restauramos el retablo mayor, ahora vamos a por el retablo de Nuestra Señora la Virgen del Rosario. ¿Nos ayudas?»

Así se presenta el pueblo ante quienes visitan la campaña. El mensaje es claro. La restauración contempla intervenciones clave: consolidación estructural, limpieza, reintegración cromática y tratamiento de dorados y policromía.

Ya han recaudado más de 10.000 euros

A falta de 27 días para el cierre de la campaña, ya se han recaudado más de 11.00 euros gracias a las aportaciones de 91 personas solidarias. La campaña permanecerá activa hasta el 3 de septiembre, y desde Hispania Nostra animan a todos a colaborar, particulares, amantes del patrimonio, empresas o antiguos vecinos de Masa repartidos por el mundo.

«El retablo de la Virgen del Rosario no es solo una obra artística; es un símbolo del espíritu del pueblo», afirma Bárbara Cordero, directora general de Hispania Nostra. «Proteger el patrimonio cultural es proteger la memoria viva de las comunidades».

Cómo colaborar

Hay dos formas de ayudar a devolver la vida al retablo: Online, a través de la plataforma de Hispania Nostra, donde se puede donar la cantidad que se desees. El proceso se realiza mediante un TPV bancario seguro, como en cualquier compra online habitual. Y por transferencia bancaria, los datos están disponibles en la web oficial del proyecto.