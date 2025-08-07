BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iglesia de la localidad burgalesa de Masa. Hispania Nostra

Patrimonio en peligro: el pueblo de Burgos que ha lanzado un crowfunding para restaurar el retablo de su iglesia

Con el apoyo de Hispania Nostra, esta pequeña localidad burgalesa busca recaudar hasta 25.000 euros para restaurar el retablo de la Virgen del Rosario

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:50

En la pequeña localidad de Masa, al norte de la provincia de Burgos, la fuerza de un pueblo se ha volcado en una misión que va mucho más allá del arte: salvar su historia. Vecinos y vecinas han unido fuerzas para restaurar una de sus piezas patrimoniales más valiosas, el retablo de la Virgen del Rosario, una joya barroca del año 1742 que preside una de las capillas laterales de la iglesia del pueblo.

El pasado 25 de julio, gracias al apoyo de Hispania Nostra, asociación nacional dedicada a la defensa del patrimonio, se puso en marcha una campaña de micromecenazgo con un objetivo claro: recaudar entre 20.000 y 25.000 euros para devolver el esplendor a esta obra amenazada por el paso del tiempo.

Una restauración con alma colectiva

«Somos los vecinos de Masa y nuestro objetivo es, no solo restaurar el retablo del año 1742 de nuestra iglesia, sino preservar el legado de nuestros antepasados. Con tu ayuda, damos futuro a nuestro pasado, Masa en el corazón. En el año 2024 restauramos el retablo mayor, ahora vamos a por el retablo de Nuestra Señora la Virgen del Rosario. ¿Nos ayudas?»

Así se presenta el pueblo ante quienes visitan la campaña. El mensaje es claro. La restauración contempla intervenciones clave: consolidación estructural, limpieza, reintegración cromática y tratamiento de dorados y policromía.

Noticias relacionadas

Los 44 pueblos de Burgos que no tienen agua potable: mapa de los nitratos en la provincia

Los 44 pueblos de Burgos que no tienen agua potable: mapa de los nitratos en la provincia

Santa Cruz de Juarros renovará su red de agua potable y eliminará tuberías de fibrocemento

Santa Cruz de Juarros renovará su red de agua potable y eliminará tuberías de fibrocemento

El gran mural en una iglesia de Miranda de Ebro que sorprende a vecinos y visitantes

El gran mural en una iglesia de Miranda de Ebro que sorprende a vecinos y visitantes

Ya han recaudado más de 10.000 euros

A falta de 27 días para el cierre de la campaña, ya se han recaudado más de 11.00 euros gracias a las aportaciones de 91 personas solidarias. La campaña permanecerá activa hasta el 3 de septiembre, y desde Hispania Nostra animan a todos a colaborar, particulares, amantes del patrimonio, empresas o antiguos vecinos de Masa repartidos por el mundo.

«El retablo de la Virgen del Rosario no es solo una obra artística; es un símbolo del espíritu del pueblo», afirma Bárbara Cordero, directora general de Hispania Nostra. «Proteger el patrimonio cultural es proteger la memoria viva de las comunidades».

Cómo colaborar

Hay dos formas de ayudar a devolver la vida al retablo: Online, a través de la plataforma de Hispania Nostra, donde se puede donar la cantidad que se desees. El proceso se realiza mediante un TPV bancario seguro, como en cualquier compra online habitual. Y por transferencia bancaria, los datos están disponibles en la web oficial del proyecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en el norte de la provincia de Burgos
  2. 2 Herido un ciclista en Burgos tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza
  3. 3 El mapa de las piscinas en Burgos: en cuatro años se han construido más de 125
  4. 4 Tractores en acción en la Vuelta a Burgos: el autobús del Education First se atasca antes de la salida
  5. 5 Cuenta atrás para un San Pablo Burgos renovado que sueña en grande en su regreso a la ACB
  6. 6 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  7. 7 Avanza la adquisición de parcelas en el pueblo antiguo de Gamonal
  8. 8 El falso obispo brasileño Da Silva regresa con las monjas cismáticas de Belorado
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 6 de agosto
  10. 10 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual a 27 amigas, compañeras de piso y parejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Patrimonio en peligro: el pueblo de Burgos que ha lanzado un crowfunding para restaurar el retablo de su iglesia

Patrimonio en peligro: el pueblo de Burgos que ha lanzado un crowfunding para restaurar el retablo de su iglesia