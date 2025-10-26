La plaza que construirá un pueblo de Burgos por 55.000 euros tras tirar unas antiguas naves Modúbar de la Emparedada creará una plaza en el centro del municipio, que suma 769 habitantes

Algunos pueblos carecen de plaza. O puede que tengan pero sea pequeña o esté ubicada en un cruce de calles. Sea como fuere, las plazas son lugares de convivencia, de juegos y de compartir eventos en las localidades con menos habitantes. Ahora, un pueblo de Burgos invertirá más de 50.000 euros en crear una.

Se trata de Modúbar de la Emparedada. Este pueblo, situado a 16 kilómetros de Burgos y con 769 habitantes censados, no cuenta con una plaza como tal. Por ello, el Ayuntamiento compró «in extremis» en enero de este 2025 una parcela ubicada en el centro de la localidad.

El terreno ya municipal cuenta con una extensión de casi 6.000 metros cuadrados y se sitúa en el centro del pueblo, cerca de la plaza Mayor de Modúbar de la Emparedada. Anteriormente, en el terreno se acumulaban diversos materiales y había varias naves.

Ahora, el Ayuntamiento de este pueblo de Burgos ha licitado la demolición de estas edificaciones situadas en la calle La Fuente, número 12. Estas presentaban «riesgo de derrumbe» y así, sin ellas, la plaza podrá construirse en Modúbar.

Para la demolición, el Ayuntamiento de la localidad burgalesa publicó una licitación por valor de 73.729,15 euros, IVA incluido. Finalmente, la empresa adjudicataria ha sido Investigación y gestión de residuos SA, con sede en la provincia de Vizcaya, que deberá realizar la deconstrucción de las naves en un mes.

En cuanto al precio, el Consistorio de Modúbar de la Emparedada ha conseguido cerrar el contrato por 55.653,95 euros, IVA incluido. Es un 24,52% menos del precio estipulado al publicar la licitación.

Las piscinas municipales, en pausa

A principios de año, el equipo de Gobierno de Modúbar no contaba con esta obra. Su idea principal era empezar a construir unas piscinas descubiertas por valor de 724.897,01 euros.

Sin embargo, la compra improvisada de la parcela, la demolición de las naves y la posterior obra para crear una nueva plaza en este pueblo de Burgos han cambiado los planes de este Ayuntamiento.