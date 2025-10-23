El BIC de un pueblo de Burgos que recuperará su esplendor por 88.341 euros La obra de limpieza y el rejuntado con mortero más las actuaciones en el solado y en las almenas se ha de realizar en un plazo de cuatro meses

Medio año después del anuncio oficial del Ayuntamiento de Santa María del Campo sobre su intención de restaurar la Puerta de Costana, esta se llevará a cabo en los próximos meses para que luzca con esplendor a partir de 2026. La actuación en este Bien de Interés Cultural -desde 1949- tiene un presupuesto de 88.341 euros y un plazo para su ejecución de cuatro meses.

La obra consistirá en la limpieza y el rejuntado con mortero de cal de los sillares y su fábrica, así como en la ejecución de un «nuevo pavimento de chapa perforada antideslizante y el tratamiento de los elementos metálicos». El objetivo es «evitar el progreso del deterioro» y asegurar su «continuidad en el tiempo».

Limpieza y consolidación

La intervención prioritaria consiste en «la limpieza y consolidación general», especialmente en la zona de las almenas, que es la que está en peor estado, así como la sustitución del pavimento del paso de ronda.

Se pretende «frenar los daños y causas del deterioro» de la torre, y se quiere recuperar la integridad del material mediante la fijación y consolidación de los materiales que componen la puerta; con ello, la idea es recuperar la unidad potencial y la calidad estética del monumento sin ocultar las huellas del paso del tiempo, incluso con las intervenciones más recientes.

Materiales similares

Los métodos y materiales propuestos para la restauración de la obra serán similares a los originales, salvo en los casos en que no sea posible, que se utilizarán nuevos materiales compatibles con los existentes. Aunque este BIC está en un aceptable estado de conservación, presenta lesiones que es necesario atajar para evitar un mayor deterioro, sobre todo en su parte alta.

Por ejemplo, las fachadas que dan al norte, sobre las que incide la humedad, están muy sucias y colonizadas por líquenes. Las fachadas que dan al sur están más expuestas al agua de la lluvia, al tiempo que están más soleadas, lo que facilita el crecimiento de la vegetación superior, con pequeñas plantas que enraízan entre las juntas y provocan deterioros.

Lesiones preocupantes

El proyecto de actuación detalla que las lesiones «más preocupantes» son las que afectan a la «disgregación que sufre» la parte superior de las almenas, con la pérdida general del rejuntado, así como de algunas piezas de mampostería que las rematan. Si no se actúa sobre ellas, el agua de la lluvia penetrará y degradará los componentes, lo que puede provocar caídas de piedras a la vía pública.

Este Arco de Costana, del siglo XV, es una de las tres puertas que daban acceso a la localidad medieval cercada por una muralla defensiva hecha en mampostería. Al casco urbano, intramuros, se accedía a través de ella y de las puertas de la Fuente y de la Vega. El Arco de la Costana se levanta al oeste de Santa María del Campo. Sobre la puerta de acceso se colocó, en el siglo XVII, el escudo de Francisco Gómez Sandoval, duque de Lerma, en el que aparecen las armas de su casa.