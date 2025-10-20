«Tiene daños estructurales graves. Es un riesgo para la seguridad»: vecinos de Burgos exigen protección para el arco del Amparo Los vecinos reclaman al Ayuntamiento intervención inmediata en este bien histórico y artístico del siglo XIII que sufre roces, fracturas y vibraciones por el paso de vehículos pesados y que afecta a las viviendas cercanas

Arco del Amparo, en el barrio de Huelgas, con las marcas de las rozaduras de vehículas y, en miniatura, las grietas de las casas cercanas.

Julio César Rico Burgos Lunes, 20 de octubre 2025, 07:17 Comenta Compartir

Un grupo de vecinos de la calle Arco del Amparo, en el barrio de Huelgas de la ciudad de Burgos, ha dirigido un escrito al Ayuntamiento para que se ponga «una solución al deterioro» de este bien. El arco del Amparo delimita la entrada al barrio desde el entorno de la Castellana y el paseo de Laserna. Denuncian que se están produciendo «daños estructurales graves en el arco».

En esta calle se ubica un arco de piedra que data del siglo XIII. Tiene un gran «valor arquitectónico, artístico e histórico», señalan los vecinos, pero el continuo paso de vehículos, algunos de gran envergadura, «pone en riesgo su integridad y presenta ya signos de deterioro».

Este grupo de vecinos alerta sobre este riesgo. Apuntan que la calle que pasa por debajo del arco está «teóricamente reservada al tránsito peatonal, según la señalización existente». Sin embargo, no existe ninguna barrera física que impida el paso de vehículos.

Estado del arco del Amparo con roces y grieta que ha aparecido en una de las viviendas por las vibraciones. Adrián Miguel Ruiz

Roces continuos con la piedra

Esta situación ha provocado roces continuos con la piedra, desconchones y deterioros que pueden volverse «irreversibles si no se actúa sobre ellos». Esto se debe a un uso inadecuado y continuado por parte de coches, furgonetas y camiones, con graves consecuencias, apuntan en el escrito dirigido al Ayuntamiento de Burgos.

La denuncia se centra en «el continuado abuso de vehículos que ignoran las limitaciones de altura y espacio, provocando impactos contra la piedra», que han dejado huellas visibles, como «hendiduras, pérdida de material original e incluso fracturas en las dovelas».

Estado del arco con rozaduras y grieta en una de las viviendas por las vibraciones. Adrián Miguel Ruiz

Amenaza para los viandantes y viviendas

Los vecinos han denunciado que este tipo de daño no solo compromete la integridad del arco, «sino que también constituye una amenaza directa para la seguridad de los viandantes» que transitan por debajo y para los residentes en los edificios del arco y los colindantes.

A ello se suma la contaminación por «el humo de los vehículos» y su paso constante, que «ha ennegrecido la piedra y ha alterado su apariencia», afectando negativamente a su conservación. Además, el paso frecuente de vehículos pesados ha generado «vibraciones en la estructura» del interior del arco, provocando «grietas en los edificios», lo que representa un «riesgo para la seguridad» e integridad de la estructura. Unas vibraciones que, por impacto, «se transmiten a los edificios adyacentes».

Un valor sin proteger

Los vecinos del barrio apuntan que la situación es «especialmente grave si se tiene en cuenta el valor patrimonial del arco». Señalan que debería ser «objeto de protección» conforme a la normativa local y nacional sobre la conservación del patrimonio histórico y artístico.

El Ayuntamiento de Burgos desistió de realizar una mejora integral del barrio de Huelgas cuando anunció otras obras de mayor calado en el centro de la ciudad. Ante esta circunstancia, los vecinos lamentaron la situación, más aún cuando el grado de deterioro del barrio es muy alarmante, y este bien, enmarcado en un conjunto histórico como el monasterio de las Huelgas Reales, todavía más. Por ello insisten en que esta medida «puntual puede y debe aplicarse de inmediato, ya que no supone ningún perjuicio ni interferencia con dicho plan».

Pivotes

Una de las soluciones que propone este grupo de vecinos, y que funciona en otras zonas del casco antiguo, es la colocación de pivotes retráctiles que permiten controlar el acceso a las calles peatonales, garantizando la protección del entorno y el acceso para residentes, servicios de emergencia y otros vehículos autorizados.

Por eso, en su escrito, ruegan «encarecidamente» que se adopte una solución similar con carácter urgente, porque es necesario implementar una medida física para preservar y proteger un bien con las características del arco del Amparo.