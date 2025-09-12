BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La parcela cuya titularidad se desconoce ocupada por decenas de coches.
La parcela cuya titularidad se desconoce ocupada por decenas de coches. BC

Ruidos, suciedad y aparcamiento irregular: la parcela sin dueño que desespera a un barrio de Burgos

Los vecinos de varias calles de El Crucero denuncian que una finca, en litigio judicial y sin titular claro, se ha convertido en un aparcamiento improvisado que deja barro, ruidos y desperfectos en el barrio

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:29

La presencia de una parcela cuyo titular se desconoce en el barrio de Burgos de El Crucero está acrecentando el malestar de los vecinos de las calles Rivalamora, Cortes y Emilia Pardo Bazán. Estos aseguran y prueban que han presentado varias consultas y reclamaciones al Ayuntamiento de Burgos, pero la situación no ha mejorad, de hecho, aseguran «empeora, sobre todo los fines de semana por la noche, principalmente».

Varias son las quejas que vecinos de esta parte de Burgos tienen para el Ayuntamiento, pero, las primeras, las que más interfieren con su vida diaria, son las correspondientes a esta parcela. Se trata de una finca de unos 3.500 metros cuadrados. Algunos de sus laterales están paralelos a bloques de edificios, otros confluyen con las aceras y otro más está colindante a un parque con un espacio para columpios.

Estado de las aceras y la parcela. En ocasiones los coches circulan por la acera para lograr salir si hay muchos coches aparcados. BC
Imagen principal - Estado de las aceras y la parcela. En ocasiones los coches circulan por la acera para lograr salir si hay muchos coches aparcados.
Imagen secundaria 1 - Estado de las aceras y la parcela. En ocasiones los coches circulan por la acera para lograr salir si hay muchos coches aparcados.
Imagen secundaria 2 - Estado de las aceras y la parcela. En ocasiones los coches circulan por la acera para lograr salir si hay muchos coches aparcados.

Se trata de una parcela sin asfaltar, de hierba, tierra y, como se ha comprobado, excrementos de perro y pañuelos. Lo que explican los vecinos es que recurrentemente se utiliza para el aparcamiento de vehículos particulares. El problema es que estos invaden las aceras para acceder y salir de ella, a través de los rebajes de bordillo para los pasos de peatones. Emplean así unas aceras que no están preparadas para el tráfico rodado y que ya presentan desperfectos. «Dejan barro y suciedad en las aceras y calzadas», explica un vecino.

Los problemas que da la parcela

«Pero cuando no pueden salir por esos rebajes, porque hay algún coche obstaculizando, aquí el aparcamiento no está regulado ni señalizado, no tienen problema en salir por la acera, en circular metros por la acera para poder llegar a la calzada», añade otra vecina.

No solo es la suciedad en aceras y calzada, son las molestias. Como relata uno de estos vecinos: «En algunas ocasiones ha sido necesaria, incluso, la asistencia técnica de una grúa para sacar los vehículos estacionados en días de lluvia por la presencia de barro abundante que impide hacer uso de la dirección de los vehículos», explica.

Parcela del barrio de El Crucero que causa molestias a los vecinos al ser usada de aparcamiento irregular. Aythami Pérez Miguel
Imagen principal - Parcela del barrio de El Crucero que causa molestias a los vecinos al ser usada de aparcamiento irregular.
Imagen secundaria 1 - Parcela del barrio de El Crucero que causa molestias a los vecinos al ser usada de aparcamiento irregular.
Imagen secundaria 2 - Parcela del barrio de El Crucero que causa molestias a los vecinos al ser usada de aparcamiento irregular.

Una vecina de la zona señala los pañuelos y cartones que hay en algunas roderas de la finca y explica: «Eso está ahí porque cuando se quedan atascados ponen de todo para que la rueda no patine y ahí se queda», lamenta. «A lo que hay que sumar los acelerones y ruidos para intentar sacar el coche, algo que suele ocurrir de noche».

Explican que la zona precisa de más aparcamiento, es cierto, pero regulado, que no destroce ni ensucie el barrio. «Cuando comienzan las clases, hay también cerca un instituto, por lo que se aprovechan a aparcar aquí. Es necesario más aparcamiento, el Ayuntamiento podría comprar la parcela y hacer plazas en condiciones», añade esta mujer.

Noticias relacionadas

Desde fugas de agua hasta excrementos humanos: los problemas del aparcamiento de la plaza Mayor de Burgos

Desde fugas de agua hasta excrementos humanos: los problemas del aparcamiento de la plaza Mayor de Burgos

Los burgaleses se quejan de la limpieza, aparcamientos y ocupación de vía pública

Los burgaleses se quejan de la limpieza, aparcamientos y ocupación de vía pública

«Nuestros hijos no están seguros»: vecinos de Burgos denuncian el deterioro y abandono de un parque infantil

«Nuestros hijos no están seguros»: vecinos de Burgos denuncian el deterioro y abandono de un parque infantil

Punto estratégico y conflictivo de Burgos: se acumulan los avisos por ruidos, amenazas y peleas en plaza Vega

Punto estratégico y conflictivo de Burgos: se acumulan los avisos por ruidos, amenazas y peleas en plaza Vega

La respuesta del Ayuntamiento

Tras varias quejas y consultas al Ayuntamiento, una de las respuestas recibidas explicaba que la titularidad de la parcela no está determinada, ya que este asunto está judicializado. «Será preciso esperar a la resolución judicial para poder actuar con el titular», aseguraban desde al Ayuntamiento.

Parcela del barrio de El Crucero que causa molestias a los vecinos al ser usada de aparcamiento irregular. Aythami Pérez Miguel
Imagen principal - Parcela del barrio de El Crucero que causa molestias a los vecinos al ser usada de aparcamiento irregular.
Imagen secundaria 1 - Parcela del barrio de El Crucero que causa molestias a los vecinos al ser usada de aparcamiento irregular.
Imagen secundaria 2 - Parcela del barrio de El Crucero que causa molestias a los vecinos al ser usada de aparcamiento irregular.

Lo que sí indica el Consistorio es que el acceso de los vehículos a la parcela por una zona de acera sí pude ser objeto de intervención por parte de la Policía Local. Por ello, aseguran que se ha dado aviso a las patrullas de esta zona para que intensifiquen la vigilancia. «La situación no ha cambiado, además, empeora los fines de semana por la noche, principalmente. Llegamos a contabilizar más de 20 vehículos aparcados de manera irregular», explica este vecino.

Los vecinos quieren saber el estado de la titularidad de la parcela y los usos que en el plan urbanístico se recogen para la misma, algo a lo que el concejal de Urbanismo no ha contestado a este medio. También se piden medidas de protección para evitar el tránsito de vehículos por las aceras o el estacionamiento.

Al tratarse de una parcela sin urbanizar, sus extremos también son utilizados, en algunos casos, para arrojar basura o, en los peores, realizar las necesidades fisiológicas. «Eso es una asquerosidad», confirma una vecina.

Bulevar y las raíces de los árboles

Estado de las aceras del Bulevar levantadas por las raíces de los árboles. Aythami Pérez Miguel
Imagen principal - Estado de las aceras del Bulevar levantadas por las raíces de los árboles.
Imagen secundaria 1 - Estado de las aceras del Bulevar levantadas por las raíces de los árboles.
Imagen secundaria 2 - Estado de las aceras del Bulevar levantadas por las raíces de los árboles.

En un paseo por esta zona de la ciudad de Burgos, una vecina nos cuenta el incidente que presenció debido a otra queja que tienen aquí. Un hombre en silla de ruedas eléctrica volcó cuando se desplazaba en la misma debido a las raíces de los árboles que están levantando la acera. «El hombre circulaba en una zona estrecha de la acera, a la derecha tenía las vallas de una obra y solo podía pasar por encima de las raíces, volcó y cayó a la calzada. Fuimos a ayudarle a levantarle, fue un gran susto», añade.

Por eso, piden al Ayuntamiento que actúe en esta zona, «la obra había quedado muy bonita y no daba problemas hasta ahora, pero las raíces de los árboles están levantando la acera y, en las zonas más anchas, se pueden esquivar, pero en las estrechas es peligroso».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Burgos despide al joven barbero fallecido en un accidente de moto en pleno casco urbano
  2. 2 Burgos contará con un nuevo aparcamiento en superficie junto al HUBU
  3. 3 Incomunicados, sin teleasistencia y sin recetas médicas: la situación crítica de un pueblo de Burgos
  4. 4 Detenido un menor como presunto autor de una agresión en Burgos
  5. 5 Identificadas varias personas por los incendios provocados en el Castillo de Burgos
  6. 6 Un centenar de voluntarios construyen la Catedral de Burgos en versión cartón
  7. 7 Una trabajadora herida tras perseguir al ladrón en un supermercado de Miranda
  8. 8 Dos hombres irán ante el juez por provocar un incendio que calcinó 53 hectáreas en Burgos
  9. 9 Detenido en Aranda por agredir a los agentes tras triplicar la tasa de alcoholemia
  10. 10 El desahucio anunciado de las monjas cismáticas de Belorado se aplaza a octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ruidos, suciedad y aparcamiento irregular: la parcela sin dueño que desespera a un barrio de Burgos