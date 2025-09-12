Ruidos, suciedad y aparcamiento irregular: la parcela sin dueño que desespera a un barrio de Burgos Los vecinos de varias calles de El Crucero denuncian que una finca, en litigio judicial y sin titular claro, se ha convertido en un aparcamiento improvisado que deja barro, ruidos y desperfectos en el barrio

La presencia de una parcela cuyo titular se desconoce en el barrio de Burgos de El Crucero está acrecentando el malestar de los vecinos de las calles Rivalamora, Cortes y Emilia Pardo Bazán. Estos aseguran y prueban que han presentado varias consultas y reclamaciones al Ayuntamiento de Burgos, pero la situación no ha mejorad, de hecho, aseguran «empeora, sobre todo los fines de semana por la noche, principalmente».

Varias son las quejas que vecinos de esta parte de Burgos tienen para el Ayuntamiento, pero, las primeras, las que más interfieren con su vida diaria, son las correspondientes a esta parcela. Se trata de una finca de unos 3.500 metros cuadrados. Algunos de sus laterales están paralelos a bloques de edificios, otros confluyen con las aceras y otro más está colindante a un parque con un espacio para columpios.

Se trata de una parcela sin asfaltar, de hierba, tierra y, como se ha comprobado, excrementos de perro y pañuelos. Lo que explican los vecinos es que recurrentemente se utiliza para el aparcamiento de vehículos particulares. El problema es que estos invaden las aceras para acceder y salir de ella, a través de los rebajes de bordillo para los pasos de peatones. Emplean así unas aceras que no están preparadas para el tráfico rodado y que ya presentan desperfectos. «Dejan barro y suciedad en las aceras y calzadas», explica un vecino.

Los problemas que da la parcela

«Pero cuando no pueden salir por esos rebajes, porque hay algún coche obstaculizando, aquí el aparcamiento no está regulado ni señalizado, no tienen problema en salir por la acera, en circular metros por la acera para poder llegar a la calzada», añade otra vecina.

No solo es la suciedad en aceras y calzada, son las molestias. Como relata uno de estos vecinos: «En algunas ocasiones ha sido necesaria, incluso, la asistencia técnica de una grúa para sacar los vehículos estacionados en días de lluvia por la presencia de barro abundante que impide hacer uso de la dirección de los vehículos», explica.

Una vecina de la zona señala los pañuelos y cartones que hay en algunas roderas de la finca y explica: «Eso está ahí porque cuando se quedan atascados ponen de todo para que la rueda no patine y ahí se queda», lamenta. «A lo que hay que sumar los acelerones y ruidos para intentar sacar el coche, algo que suele ocurrir de noche».

Explican que la zona precisa de más aparcamiento, es cierto, pero regulado, que no destroce ni ensucie el barrio. «Cuando comienzan las clases, hay también cerca un instituto, por lo que se aprovechan a aparcar aquí. Es necesario más aparcamiento, el Ayuntamiento podría comprar la parcela y hacer plazas en condiciones», añade esta mujer.

La respuesta del Ayuntamiento

Tras varias quejas y consultas al Ayuntamiento, una de las respuestas recibidas explicaba que la titularidad de la parcela no está determinada, ya que este asunto está judicializado. «Será preciso esperar a la resolución judicial para poder actuar con el titular», aseguraban desde al Ayuntamiento.

Lo que sí indica el Consistorio es que el acceso de los vehículos a la parcela por una zona de acera sí pude ser objeto de intervención por parte de la Policía Local. Por ello, aseguran que se ha dado aviso a las patrullas de esta zona para que intensifiquen la vigilancia. «La situación no ha cambiado, además, empeora los fines de semana por la noche, principalmente. Llegamos a contabilizar más de 20 vehículos aparcados de manera irregular», explica este vecino.

Los vecinos quieren saber el estado de la titularidad de la parcela y los usos que en el plan urbanístico se recogen para la misma, algo a lo que el concejal de Urbanismo no ha contestado a este medio. También se piden medidas de protección para evitar el tránsito de vehículos por las aceras o el estacionamiento.

Al tratarse de una parcela sin urbanizar, sus extremos también son utilizados, en algunos casos, para arrojar basura o, en los peores, realizar las necesidades fisiológicas. «Eso es una asquerosidad», confirma una vecina.

Bulevar y las raíces de los árboles

En un paseo por esta zona de la ciudad de Burgos, una vecina nos cuenta el incidente que presenció debido a otra queja que tienen aquí. Un hombre en silla de ruedas eléctrica volcó cuando se desplazaba en la misma debido a las raíces de los árboles que están levantando la acera. «El hombre circulaba en una zona estrecha de la acera, a la derecha tenía las vallas de una obra y solo podía pasar por encima de las raíces, volcó y cayó a la calzada. Fuimos a ayudarle a levantarle, fue un gran susto», añade.

Por eso, piden al Ayuntamiento que actúe en esta zona, «la obra había quedado muy bonita y no daba problemas hasta ahora, pero las raíces de los árboles están levantando la acera y, en las zonas más anchas, se pueden esquivar, pero en las estrechas es peligroso».