El pueblo de Burgos Castrillo Mota de Judíos y representantes de municipios israelíes refuerzan sus lazos culturales

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, se ha reunido esta semana con el presidente de los municipios israelíes y alcalde de Modi'in Maccabim-Re'ut, Haim Bilbas, y con la jefa de la División de Asuntos Internacionales de los municipios israelíes, Shiri Steinhardt Sela, en una cita prevista desde hace semanas que ha tenido lugar en Madrid.

El encuentro entre los mandatarios es fruto de la colaboración mutua entre ellos. La cita ha sido un encuentro cordial de «apoyo explícito al trabajo que Castrillo Mota de Judíos» en la lucha «contra el antisemitismo». La reunión ha servido para intercambiar opiniones e informar de proyectos a llevar a cabo. Unos planes de cooperación que podrían desarrollarse conjuntamente «con distintos municipios de Israel».

Visita oficial de municipio israelí a la provincia de Burgos

En esta cita también salió la posibilidad de organizar una visita oficial de algún municipio israelí al burgalés de Castrillo Mota de Judíos. La idea es «fortalecer los lazos culturales y turísticos entre las dos comunidades».

Otros asuntos que han abordado se han centrado en la «promoción de iniciativas» que coloque a Castrillo Mota de Judíos como un «punto de referencia» para los visitantes procedentes de Israel para «el entendimiento mutuo, la cultura y el turismo», como ha señalado el regidor burgalés.

Lorenzo Rodríguez, ha precisado que el Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos «mantiene su compromiso» de continuar trabajando por el «desarrollo cultural y turístico de la región», contribuyendo al dinamismo de una provincia que sigue «luchando contra la despoblación».