BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Haim Bilbas y Shiri Steinhardt Sela a ambos lados de Lorenzo Rodríguez, alcalde de Castrillo Mota de Judíos. BC

El pueblo de Burgos Castrillo Mota de Judíos y representantes de municipios israelíes refuerzan sus lazos culturales

El alcalde de la localidad, Lorenzo Rodríguez, ha destacado la promoción de iniciativas que coloquen a Castrillo como un punto de referencia para los visitantes

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:36

Comenta

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, se ha reunido esta semana con el presidente de los municipios israelíes y alcalde de Modi'in Maccabim-Re'ut, Haim Bilbas, y con la jefa de la División de Asuntos Internacionales de los municipios israelíes, Shiri Steinhardt Sela, en una cita prevista desde hace semanas que ha tenido lugar en Madrid.

El encuentro entre los mandatarios es fruto de la colaboración mutua entre ellos. La cita ha sido un encuentro cordial de «apoyo explícito al trabajo que Castrillo Mota de Judíos» en la lucha «contra el antisemitismo». La reunión ha servido para intercambiar opiniones e informar de proyectos a llevar a cabo. Unos planes de cooperación que podrían desarrollarse conjuntamente «con distintos municipios de Israel».

Visita oficial de municipio israelí a la provincia de Burgos

En esta cita también salió la posibilidad de organizar una visita oficial de algún municipio israelí al burgalés de Castrillo Mota de Judíos. La idea es «fortalecer los lazos culturales y turísticos entre las dos comunidades».

Noticias relacionadas

Burgos con Palestina inaugura su mural con un Castrillo Mota de Judíos vacío

Burgos con Palestina inaugura su mural con un Castrillo Mota de Judíos vacío

El pueblo de Burgos que venera un cráneo traído desde Prusia y lo saca en procesión

El pueblo de Burgos que venera un cráneo traído desde Prusia y lo saca en procesión

Aparecen pintadas antisionistas en naves particulares de Castrillo Mota de Judíos

Aparecen pintadas antisionistas en naves particulares de Castrillo Mota de Judíos

Otros asuntos que han abordado se han centrado en la «promoción de iniciativas» que coloque a Castrillo Mota de Judíos como un «punto de referencia» para los visitantes procedentes de Israel para «el entendimiento mutuo, la cultura y el turismo», como ha señalado el regidor burgalés.

Lorenzo Rodríguez, ha precisado que el Ayuntamiento de Castrillo Mota de Judíos «mantiene su compromiso» de continuar trabajando por el «desarrollo cultural y turístico de la región», contribuyendo al dinamismo de una provincia que sigue «luchando contra la despoblación».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los mapas de las zonas inundables de Burgos: más de 28.000 personas viven en lugares de riesgo
  2. 2 Dos jóvenes heridos y trasladados al hospital tras volcar su coche en un pueblo de Burgos
  3. 3 El pueblo de Burgos que reclama la gratuidad del transporte tras ser excluido por la Junta
  4. 4 Se enfrenta a diez años de prisión en Burgos tras ser pillado con droga en un taxi, tratar de huir y agredir a dos policías
  5. 5 El extraño signo del pecado de Eva y Adán que preside el cementerio de Burgos
  6. 6 Herido un motorista de 70 años al salirse en una carretera provincial de Burgos
  7. 7 Del centro de la ciudad al camposanto extramuros: la historia del actual cementerio de Burgos
  8. 8 Cuatro personas heridas tras una nueva colisión múltiple en Burgos
  9. 9 Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 1 de noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El pueblo de Burgos Castrillo Mota de Judíos y representantes de municipios israelíes refuerzan sus lazos culturales

El pueblo de Burgos Castrillo Mota de Judíos y representantes de municipios israelíes refuerzan sus lazos culturales