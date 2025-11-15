El pueblo de Burgos en el que se ha descubierto un impresionante conjunto de armaduras del siglo XVI Durante los trabajos arqueológicos en el Palacio de Avellaneda en Peñaranda de Duero, se hallaron cascos, petos, protecciones para caballos e incluso un cañón

Durante los trabajos arqueológicos en el Palacio de Avellaneda de Peñaranda de Duero, en Burgos, se ha encontrado un valioso conjunto de armaduras del siglo XVI. El hallazgo se produjo en la zona sur del palacio, donde un pozo contenía numerosas piezas de arnés sumergidas en agua, incluyendo cascos de tipo capacete y celada, petos, espaldares, protecciones para caballos e incluso un cañón de pequeño calibre.

Algunas de estas piezas y el proyecto de restauración integral del conjunto se han presentado hoy en la Feria AR-PA Turismo Cultural, que se ha celebrado durante la mañana de este martes, 15 de noviembre.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, explicó que el conjunto, aún en fase de estudio, podría haber pertenecido al VI conde de Miranda, Juan de Zúñiga y Bazán, destacado político, militar y coleccionista del siglo XVI.

«El hallazgo de piezas de esta naturaleza es sumamente extraño en un contexto arqueológico y destaca por su volumen, la calidad de las armaduras y la importancia del palacio y de sus poseedores», destacó Sancho.

El Museo de Burgos colaboró desde el inicio en la extracción de las armaduras, fabricadas en hierro y afectadas por la humedad, lo que las mantiene en un estado delicado. Se han realizado trabajos de estabilización para preparar su restauración y garantizar su conservación a largo plazo.

En el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, en Simancas, se llevaron a cabo estudios y ensayos para definir los métodos más adecuados de limpieza, estabilización y conservación. Como parte de estas pruebas, se restauró un capacete, evaluando los tratamientos que se aplicarán al resto de las piezas.

Sancho destacó la coordinación entre organismos de la Junta y la colaboración con el sector privado para preservar este patrimonio histórico. «Se espera que en el futuro pueda completarse la restauración de toda la colección y que estas piezas estén disponibles para su visita pública en el Museo de Burgos», concluyó.