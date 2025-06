Un pueblo de Burgos escribe su propio diccionario: «Sueltas estas palabras en el pueblo de al lado y no las conocen» La asociación RE&RE Páramo de Masa publicará en unos meses su diccionario con palabras autóctonas. Una forma de conocer y preservar el pasado y unir generaciones

En la comarca de Burgos del páramo de Masa encontramos el pueblo que le da nombre, Masa. Ahí, donde el viento es uno más, un grupo de vecinos ha decidido no perder su pasado y lo hará a través de un diccionario. Usamos la lengua para expresarnos y, así, la lengua acaba expresándonos a nosotros, nos define. Por ello, desde la asociación RE&RE Páramo de Masa han decidido elaborar un diccionario con los términos propios de su pueblo y su comarca.

Es esta una forma de preservar el pasado, de conocerlo. Las palabras nos definen, así que, conocer de dónde viene cada una de ellas, es aprender algo sobre nuestro pasado. Aprender un término nuevo, esos que usaban nuestros mayores, es conocer también cómo era su vida. Las palabras son patrimonio.

Así, un grupo de vecinos trabaja unido para crear un diccionario propio del pueblo. Tienen ya recogidas más de 150 palabras, pero Josechu de Miguel confía en que llegarán a las 200. Ya se unieron para restaurar el retable de su iglesia y consiguieron el dinero suficiente para ello.

Un proyecto espontáneo

La idea del diccionario de Masa surgió de un modo espontáneo. «Cuando nos juntábamos en alguna fiesta, en el bar, nos percatamos de que cuando los mayores soltaban alguna palabra un poco diferente, había jóvenes que no las conocían. Algunos vecinos, por inquietud, íbamos recopilando esas palabras», recuerda Josechu. «Había palabras que nos hacían mucha gracia, la verdad», añade.

Esas palabras las iban recopilando junto a su significado y, después de crear la asociación RE&RE, en 2023, se les ocurrió que, ya que tenían ese interés y esa recopilación, podrían elaborar un diccionario.

Y en esa labor están, aunque saben que un diccionario es algo vivo, sin freno. A finales del mes de mayo han dado por concluida la recopilación de palabras, para trabajar en la elaboración con el material que tengan. Pero no han cesado la recopilación. Todas las palabras que vayan llegan se apuntan para hacer una próxima edición, pero ya no entrarán en esta primera.

Un diccionaro es algo vivo y habrá más ediciones

«Elaborar un diccionario no es solo recopilar palabras, hay que buscar el significado, su etimología. Tenemos la suerte de que una persona de Masa es lingüista y nos está ayudando muchísimo», reconoce Josechu. En este diccionario han decidido hacer una diferencia entre las palabras que sí reconoce la RAE (Real Academia Española), aunque nos parezcan raras o estén en desuso, y las que no, pero están arraigadas en la zona o directamente en el pueblo. «Estamos muy ilusionados, aunque cueste mucho esfuerzo porque hay quien trabaja y esto el supone una inversión extra», añade Josechu.

Josechu de Miguel, Armando Herrero, Carlos Fuentes y Marta Aguilar son los nombres principales de Masa que trabajan en este proyecto. «Tenemos otro ayudante, Isidoro López, que por su trabajo nos va ayudar con la publicación impresa», explica.

Porque la idea es realizar un diccionario impreso, que se pueda vender, de cara a que sirva para financiar otro proyecto de la asociación. «La idea es que en el mes de agosto ya esté publicado y podamos venderlo para sacar algo de dinero para la asociación y sus proyectos para el pueblo», explica Josechu. «Somos poca gente, tenemos pocos recursos, pero peleamos y trabajamos para conseguir fondos suficientes para nuestros proyectos», asegura.

La idea es hacer otra edición con los términos que les vayan llegando, con fotografías que expliquen esas palabras, algo que exige más labor y que realizarán para las siguientes ediciones. «La idea es ponerlo también online para dar más difusión al proyecto. Estamos ya trabajando en redes sociales para divulgarlo», adelanta Josechu.

¿Qué nos podemos encontrar en el diccionario?

Muchas palabras son términos agrícolas, por el pasado del pueblo, mucho más vinculado a la agricultura que en la actualidad. «Estas se pueden perder con los años y con el cambio de los oficios. Por eso merece la pena recopilarlas. Sin embargo, hay otras que la gente sigue usando», añade Josechu.

Algunas de las palabras que recogen se conocer en los pueblos cercanos, pero otras, aunque no son la mayoría, son exclusivas de Páramo de Masa. «He hecho el experimento de ir al pueblo de al lado, a seis kilómetros, y usar alguna de estas palabras y no las conocen», asegura Josechu.

Ejemplos de palabras

Caco

Esta no aparece en el diccionario de la RAE, no con el significado que se conoce en esta zona de Burgos. Es una herramienta similar a una azada, pero acabada no en una pala, sino con dos pinchos y se utiliza para sacar patatas.

Esgurriar

Tampoco aparece en el diccionario de la RAE. Se usa aquí para referirse a algo que se cae. «Se ha esgurriado la pared del huerto», ejemplifica Josechu. En el diccionario de la RAE sí aparece espurriar o espurrear: rociar algo con agua u otro líquido expelido por la boca.

Murcia

No es la ciudad ni la región. En Masa usan Murcia para referirse a un fenómeno que se produce cuando nieva y después sale el sol, que empieza a fundir la nieva deja una capa debajo de agua, esa que pisas y está blanda. «La murcia es una palabra de aquí, vas al pueblo de al lado y no saben lo que es. Hemos estado mirando de dónde puede venir, pero no damos con ello exactamente, aunque algo hemos encontrado», reconoce Josechu.

Mocancana

Es cuando a una oveja le ha dado un derrame cerebral o un ictus.

Angorra

La RAE reconoce la angorra como la pieza de cuero o tela gruesa, destinada en ciertos oficios a defender las partes del cuerpo expuestas a rozamientos fuertes o quemaduras. Pero para los vecinos de esta zona de Burgos, una angorra son calcetines de lana. Las lugas son guantes de lana. Esta última no está en la RAE.