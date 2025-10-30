El pueblo de Burgos que homenajea a Juan Tenorio por duodécima vez Arcos de la Llana acoge el 1 de noviembre esta tradición, que recaudará fondos para la asociación de personas con lesión medular

La historia de don Juan Tenorio comenzó en una taberna. Del mismo modo, la compañía Artella Teatro también empezó su andadura en un bar, retándose entre los actores a atreverse a representar la obra. Y así, once ediciones después, vuelven a Arcos de la Llana, el pueblo de Burgos que acoge el espectáculo.

La representación de 'Don Juan Tenorio' se realizará el día de Todos los Santos, el sábado 1 de noviembre. La compañía Artella Teatro, con Felipe Ureña como director y Vanesa del Campo como apuntadora, lleva celebrándolo así desde 2014, cuando los actores de Arcos de la Llana probaron suerte sobre las tablas por primera vez.

Ahora, Artella Teatro se ha consolidado como un referente cultural que trabaja año a año para mantener las tradiciones. Una de ellas es la representación de una de las obras más clásicas del teatro español, «una forma de transmisión cultural» y una oportunidad «de acercar modernidad y tradición, de unir gente de todas las edades y condiciones», señalan desde la compañía de teatro.

Novedades del Juan Tenorio de Arcos

La representación de 'Don Juan Tenorio' se realizará en el polideportivo de Arcos de la Llana el sábado, 1 de noviembre, a las 20:00 horas. En esta ocasión, el Tenorio no se moverá de este pueblo de Burgos y sólo se realizará una representación.

Para este 2025, la duodécima edición, Artella Teatro ha incluido «nuevas escenas, nuevo vesturario» e innovaciones para crear un escenario más moderno y completo. En cuanto a la adaptación teatral, los 17 actores y actrices llevan meses preparando esta nueva función con la ilusión del primer día.

Representación de 'Don Juan Tenorio' en Arcos de la Llana, Burgos. Pepe Rodrigo

Respecto al precio de la entrada, esta será de cinco euros, aunque los menores de 14 años podrán acudir gratis si están acompañados. Estas entradas se venden en los bares de este pueblo de Burgos, además de en el centro cívico y, desde una hora antes, en el propio polideportivo de Arcos.

Sin embargo, durante el sábado 1 de noviembre, en la plaza Pedro Carazo de Arcos, actuará también la sección juvenil de Artella. Los diez jóvenes participantes representarán los 'Requiebros del Tenorio' después de la celebración religiosa. Actuarán bajo la dirección de Alejandro Sierra y con Vanesa del Campo como apuntadora.

El Tenorio de Arcos es solidario

Un año más, Artella Teatro organiza la representación de 'Don Juan Tenorio' como homenaje para los difuntos. También para recordar «lo que fuimos, tener una visión clara de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser como sociedad», apuntan.

Por ello, este año la representación también será solidaria. En esta edición, parte de los beneficios irán destinados a Aspaym Castilla y León, una asociación destinada a ayudar a pacientes de lesión medular y a sus familiares.

