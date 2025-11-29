El pueblo de Burgos que ofrece un alquiler por 250 euros al mes para atraer jóvenes y familias La vivienda municipal se encuentra en Santa Cruz del Valle Urbión, localidad que busca atraer población y que esta se asiente

Vista de la parte trasera de la vivienda que se alquila en Santa Cruz del Valle Urbión.

El pueblo de la provincia de Burgos de Santa Cruz del Valle Urbión, en la comarca Montes de Oca, ha sacado a alquiler una vivienda. Se oferta por 3.000 euros al año que se deben pagar en mensualidades de 250 euros. Además, este tipo de arrendamientos está exento de pagar el IVA.

El Ayuntamiento ha optado por bonificar a familias con hijos pequeños y a jóvenes otorgándoles mayor puntuación a la hora de acceder al alquiler de esta vivienda municipal.

Cómo combatir la despoblación y el envejecimiento

La despoblación y el envejecimiento del medio rural de Burgos es una realidad que no hace falta recordar a los que allí viven, la sienten cada día. Por ello, los Ayuntamientos y los regidores de los pueblos de Burgos se esfuerzan por buscar medios para atraer población. En algunos casos, se sacan ayudas para las familias para afrontar los gastos de los menores a su cargo, en otros, los incentivos y subvenciones son para bares, centros de ocio o comercios, ya que la falta de servicios también propicia que la gente marche.

El interés de Santa Cruz del Valle Urbión es que la población se asiente en la localidad y que el número de habitantes crezca, así como facilitar que nuevas familias se establezcan en la localidad. También se busca ayudar en las dificultades económicas que los jóvenes del pueblo y de otros cercanos tienen para poder independizarse y formar nuevas familias.

Qué criterios puntúan más

La adjudicación de esta vivienda se realizará mediante concurso y el Ayuntamiento ha decidido no tener solo en cuenta el precio de la oferta del licitador, ha querido también otorgar puntos en función de determinadas características como tener hijos o ser joven. Así, algunos criterios puntúan más que otros.

Se obtendrá más puntos si en el núcleo familiar hay menores de edad, de hecho, se puntúa más alto cuanto más pequeños sean los niños. Igualmente, si el núcleo familiar está compuesto por tres o más miembros, también se recibirán más puntos.

Por otro lado, para favorecer el asentamiento de jóvenes, si se tiene entre 18 y 34 años se obtendrán más puntos, aunque también se puntuará más hasta los 45 años, pero en menor medida.

Santa Cruz del Valle Urbión, en la provincia de Burgos y la comarca de Montes de Oca, es un pequeño municipio rural de poco más de 100 habitantes. Su caserío se asienta sobre una ladera verde a los pies de la Sierra de la Demanda, junto al río Urbión, y conserva la arquitectura tradicional de la zona: planta baja de piedra, esquinales en sillar y pisos superiores de madera y yeso. Entre sus edificios singulares destaca el antiguo palacete del conde Echauz, ligado a la historia local. El entorno natural de Santa Cruz ofrece numerosas oportunidades para disfrutar de la naturaleza y el senderismo. Rutas como la subida al pico San Millán, los recorridos entre Pradoluengo y la villa, o la Ruta de las Cascadas, permiten descubrir valles, torrentes y paisajes de gran belleza, con choperas, huertos frutales y espacios abiertos que reflejan la tranquilidad y el encanto rural de la localidad.

Solvencia económica

Pueden optar a la vivienda cualquier persona natural o jurídica, española o extranjera, con solvencia económica. Será obligatoria una garantía definitiva que será el importe de dos mensualidades de renta, que se depositará en la Caja Municipal en metálico o mediante aval, con carácter previo.

Presentación de ofertas

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Toda la información se puede encontrar en la sede electrónica de Santa Cruz del Valle Urbión, pero no se exige la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos.

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, ubicado en l aplaza Mayor, en horario de oficina. Se pueden registrar hasta el día 9 de diciembre. También se pueden enviar por correo ordinario. En estos casos, hay que anunciar al Ayuntamiento que se ha remitido la oferta empleando el correo electrónico: santacruzdelvalleurbion@diputaciondeburgos.net.