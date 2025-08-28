El puente entre dos pueblos de Burgos que será restaurado con 378.000 euros Esta actuación comporta un presupuesto estimado de 378.399 euros euros y un plazo de 15 meses de ejecución en los que estará cortada la carretera en algunos periodos de tiempo

Julio César Rico Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 17:49

La Junta de Castilla y León va a realizar obras de mejora del puente sobre el río Arlanza, ubicado en la carretera entre Covarrubias y Hortigüela, la BU-901. Para ello, va a destinar un presupuesto de 378.399 euros. Se trata del proyecto de arreglo de patologías en el puente de piedra detectadas en la última campaña de inspección.

Se han observado diferentes partes de este puente que no se encuentran en buen estado y es necesario llevar a cabo reparaciones para mejorar su conservación, frenar el avance de los deterioros y derrumbes parciales. Herrero Temiño hará la obra en 15 meses.

El puente

El puente es una estructura de planta recta, formada por tres bóvedas de arco rebajado con una longitud de 62,3 metros entre paramentos vistos de estribo y una anchura de 6 metros. Con los muros laterales de la estructura alcanza los 88 m de longitud y los vanos son de similares dimensiones con una libre de 18 m cada uno. Está realizado en sillería y se han realizado reparaciones con hormigón o mortero de cemento.

La plataforma está constituida por una única calzada de ancho reducido y sin arcenes, lo que impide el paso de dos vehículos. Que se encuentra regulado con señalización vertical.

Las obras

Tras la inspección periódica del puente quedó en evidencia el deterioro de alguno de los elementos del puente, especialmente la degradación de la sillería con la fractura y pérdidas de material, siendo necesario llevar a cabo actuaciones de reconstrucción para reponer los elementos rotos o ausentes a fin de garantizar un adecuado comportamiento estructural del puente, así como para mejorar el estado de conservación general de la estructura, frenar el avance de los deterioros observados y evitar problemas de seguridad vial.

Las obras que se van a realizar en este puente, son la limpieza de las zonas a tratar con fungicidas, la apertura y limpieza de las juntas, deterioradas, tratamiento de las grietas y reposición de los volúmenes perdidos y la eliminación de raíces y otros elementos que descolocan las piedras, así como las obras complementarias para el funcionamiento de todo el conjunto.

En el espacio se contemplan obras para la impermeabilización de la plataforma, la construcción de una losa de hormigón armado y el posterior extendido de la capa de firme. En una última fase se taparán las grietas y será la formación del hecho en escollera de la zona excavada bajo el cauce.

Para llevar a cabo estas obras va a ser necesario cortar la carretera en algunos momentos y desviar el tráfico por otras vías alternativas. Por ello se ha realizado un estudio de afección de los núcleos de población de la zona.

