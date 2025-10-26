20 pulseras telemáticas protegen en Burgos a mujeres víctimas de violencia de género Es el máximo de dispositivos activados desde que se instauró el servicio en 2009. Jueces y víctimas analizan su funcionamiento actual en la provincia, donde el sistema marcha «con normalidad»

Sara Sendino Burgos Domingo, 26 de octubre 2025, 09:31 Comenta Compartir

La violencia de género es ese problema estructural que no para. A pesar de que el número de jóvenes que creen que es un invento ideológico se ha duplicado, las cifras muestran que en la provincia de Burgos las mujeres que deben ser protegidas alcanzan máximos históricos.

De hecho, en la actualidad, hay 20 mujeres protegidas en la provincia. Son víctimas de violencia de género que utilizan dispositivos de control telemático conectado al de sus agresores. Estos llevan, además, una pulsera de seguimiento. Si ambos dispositivos se acercan a menos distancia de la establecida por un juez, el sistema Cometa (Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento) se pone en marcha.

Este servicio, activo las 24 horas del día, efectúa llamadas tanto al agresor para que se aleje como a la víctima para que se resguarde. Así lo relata Violeta, una de esas mujeres de Burgos que llevó uno de estos dispositivos consigo después de sufrir violencia de género.

Ampliar Dispositivos de vigilancia telemática para víctimas de violencia de género y sus agresores.

Máximo de mujeres protegidas

El sistema de dispositivos de seguimiento para víctimas y agresores se instauró en España en 2009. Desde entonces, en la provincia de Burgos se han instalado hasta en 237 ocasiones, tal y como refleja la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En los primeros años desde su implantación, en la provincia de Burgos no se habían registrado más de tres dispositivos activos de forma simultánea. Sin embargo, a partir de 2020 el uso de estos aparatos para agresores y víctimas ha ido creciendo exponencialmente.

En 2020, por ejemplo, había seis dispositivos de seguimiento activos. En 2023 eran doce. Así hasta llegar al máximo histórico durante este 2025, en el que actualmente hay 20 sistemas operativos en toda la provincia de Burgos, como se puede observar en este gráfico:

Como se contempla, en 2025 hay el doble de dispositivos activos en la provincia de Burgos que en 2021.

Burgos, en la media de dispositivos activos

En la actualidad, en Castilla y León hay 207 dispositivos de seguimiento activos; es decir, más de dos centenares de mujeres están protegidas frente a sus agresores con estos aparatos. Sin embargo, no todas las provincias suman el mismo número de sistemas activados, como se observa en este mapa:

De hecho, León es la provincia con más sistemas de seguimiento a víctimas y agresores activos: 83. Contrasta con las provincias de Salamanca y Valladolid, donde en cada una hay cuatro sistemas activados. La media entre las provincias de Castilla y León se queda en 23 dispositivos por provincia, por lo que Burgos se sitúa en esa franja al tener 20 mujeres protegidas.

Desprotección por localización errónea

En septiembre de 2025 se conoció en España que las pulseras de seguimiento a agresores habían dado errores. Estos dispositivos, gestionados por una empresa externa, funcionan mediante señal GPS. Sin embargo, en algunos momentos ubicaban a los agresores o a sus víctimas en lugares diferentes.

Por su parte, los presidentes y presidentas de las Audiencias Provinciales señalaron en sus XXIII Jornadas que estos dispositivos de control de proximidad presentaban «fallos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados», y por ello los jueces pedían que se revisasen «las disfunciones» para «evitar la desprotección de las víctimas.

Una de esas mujeres víctima de violencia de género es Violeta. Es de Burgos y, en el pasado, llevó dispositivo pareado con su agresor. Durante su experiencia, esta joven ha llevado dos clases de dispositivos y señala que el antiguo era «muchísimo mejor». La antigua empresa adjudicataria funcionaba con cobertura, pero ella no se sintió desprotegida en ningún momento, pese a que en ocasiones funcionaba a posteriori, aunque Cometa le avisaba si se quedaba sin cobertura.

No ha ocurrido lo mismo con este sistema que funciona con GPS. «Me ubicaba más lejos», explica Violeta respecto a este nuevo sistema. A la víctima le gustaría que funcionara «como el 1-1-2»; es decir, sin necesidad de cobertura de una compañía específica o del GPS.

Gestión privada y funcionamiento normal en Burgos

Entre los jueces del Consejo General del Poder Judicial, las quejas más recurrentes respecto a estos dispositivos de seguimiento telemático se refieren a la «demora de la instalación», que en ocasiones se alarga hasta cinco horas. Asimismo, los presidentes de Audiencias Provinciales solicitan que se amplíe de manera «urgente» la plantilla del centro Cometa.

En el caso de las víctimas, como Violeta, piden que el dispositivo funcione de manera fiable para evitar encuentros con sus agresores. Además, esta mujer de Burgos defiende que el sistema de las pulseras telemáticas «debería ser público» y no recaer en manos de empresas privadas. Por último, clama porque, cuando los agresores salgan de la cárcel, el sistema se asegure de que llevan la pulsera puesta para evitar encuentros o nuevas situaciones de violencia de género.

Respecto al fallo en las pulseras de seguimiento por proximidad entre agresores y víctimas, el Ministerio de Igualdad señala que, en Burgos, los 20 dispositivos activos en la actualidad funcionan «con normalidad» y no presentan fallos.