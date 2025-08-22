Aranda se abre a la participación ciudadana para mejorar sus barrios

BURGOSconecta Burgos Viernes, 22 de agosto 2025, 14:38 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Aranda de Duero va a realizar durante el mes de septiembre talleres de participación ciudadana en los distintos barrios de la ciudad. Para ello, organizará siete encuentros a lo largo de septiembre para dar cobertura a todas las zonas de la ciudad.

Vecinos, empresarios, trabajadores, estudiantes..., de cada barrio están invitados a participar activamente en sus talleres de cada barrio correspondiente. No hay límite de edad, pero se precisa que los menores de 12 años vayan acompañados de un adulto. El consistorio pide que los interesados se inscriban previamente en los talleres utilizando el siguiente enlace: https://www.arandadeduero.es/urban-living-labs-diagnostico/

Los talleres se celebrarán en septiembre y se organizarán por barrios. Primero será el turno de Ferial Bañuelos el lunes 1. Santa Catalina será el martes 2; Casco Histórico y Tenerías, el miércoles 3; Allendeduero, el lunes 22; La Estación y Polígono Residencial, el martes 23; La Calabaza y Costaján, el miércoles 24 y La Aguilera y Sinovas, el lunes 29 de septiembre.

Estos talleres, dinamizados por la empresa C-Talent, están orientados a analizar «juntos el espacio urbano de cada uno de los barrios, identificar sus necesidades, retos y oportunidades y reflexionar sobre cómo podemos afrontarlos juntos. Los resultados obtenidos en estos talleres serán el punto de partida para idear la transformación del espacio urbano de forma colaborativa», señala Guillermo López Leal, Concejal de Innovación y Comunicación del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Durante los meses de octubre y noviembre el Ayuntamiento organizará otro bloque de talleres, dinamizados por la empresa NBSclimate y su filial local Ribering, enfocados a la cocreación del espacio urbano. De ellos se espera surjan actuaciones puntuales que permitan revitalizar en colaboración nuestros barrios.

Urban Living Labs

Todos estos talleres forman parte del proyecto de innovación urbana más amplio denominado 'Urban Living Labs: La ciudad como aprendizaje', que busca transformar el espacio urbano mediante el trabajo colaborativo a través de intervenciones puntuales y de bajo costo en los distintos barrios de la ciudad. El objetivo es implicar al mayor número de agentes posibles: ciudadanos, centros educativos, asociaciones, autónomos, empresas, administraciones..., con el objetivo común de mejorar juntos el espacio urbano que nos rodea. Todo el mundo es bienvenido a formar parte del proyecto y a participar en los talleres que se organicen en el barrio en el que viven, trabajan o estudian.

Se trata de un proyecto de la Concejalía de Innovación del Ayuntamiento de Aranda de Duero, cofinanciado por la Red Innpulso Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, vinculada al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. «Es un proyecto financiado por la Red Innpulso que busca nuevas ideas para transformar los barrios a través de la participación ciudadana desde diversos enfoques: con la visión del que vive, el que trabaja o el que estudia. Para ello contamos con dos empresas punteras de Aranda que realizarán los talleres. Es una oportunidad única para buscar acciones puntuales, de bajo coste y que mejoren la estética o dinamismo de los barrios. Queremos contar con todas las personas que quieran ayudar a identificar y realizar estas pequeñas transformaciones y repetir estos talleres en un futuro si el resultado y participación de estos es satisfactorio», concluye Guillermo López Leal.

