Aranda celebra este fin de semana su I Fiesta Gastronómica de la Manzana

Aranda celebra su I Fiesta Gastronómica de la Manzana Reineta, una cita que se desarrollará este sábado, 15 de noviembre, en la plaza Mayor de la capital ribereña. El evento está impulsado por la Marca de Garantía 'Manzana Reineta del Valle de Las Caderechas' y el Ayuntamiento de la ciudad.

Durante la jornada se realizarán demostraciones de cocina y un taller infantil, junto mercado de productores del marchamo de calidad. «Este evento nace tras el éxito de las fiestas gastronómicas de la cereza, ahora será la manzana reineta la protagonista en para valorar su calidad y versatilidad», trasladan desde el Ayuntamiento arandino a través de una nota de prensa.

El mercado de productores tendrá lugar entre las 11:00 y las 14:30 horas. Allí, los asistentes podrán adquirir manzanas reinetas directamente de los productores, así como otras frutas de temporada del Valle de Caderechas.

Las demostraciones gastronómicas comenzarán a las 11:45 horas, cuando profesionales locales mostrarán las cualidades de la manzana reineta en la gastronomía y repostería. Las demostraciones estarán protagonizadas por Nour Eddine Benbernou de Pastelerías Tudanca, Ricardo Martín de Gastrobar Monalisa y Antonio Almendáriz, profesor de panadería y repostería del Colegio San Gabriel · Los más pequeños también tendrán su espacio con un taller creativo a cargo de Ocioduero.

