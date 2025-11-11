BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Aranda celebra este fin de semana su I Fiesta Gastronómica de la Manzana

Esta impulsada por la Marca de Garantía de Las Caderechas y el Consistorio de la capital ribereña

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Burgos

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:40

Comenta

Aranda celebra su I Fiesta Gastronómica de la Manzana Reineta, una cita que se desarrollará este sábado, 15 de noviembre, en la plaza Mayor de la capital ribereña. El evento está impulsado por la Marca de Garantía 'Manzana Reineta del Valle de Las Caderechas' y el Ayuntamiento de la ciudad.

Durante la jornada se realizarán demostraciones de cocina y un taller infantil, junto mercado de productores del marchamo de calidad. «Este evento nace tras el éxito de las fiestas gastronómicas de la cereza, ahora será la manzana reineta la protagonista en para valorar su calidad y versatilidad», trasladan desde el Ayuntamiento arandino a través de una nota de prensa.

El mercado de productores tendrá lugar entre las 11:00 y las 14:30 horas. Allí, los asistentes podrán adquirir manzanas reinetas directamente de los productores, así como otras frutas de temporada del Valle de Caderechas.

Las demostraciones gastronómicas comenzarán a las 11:45 horas, cuando profesionales locales mostrarán las cualidades de la manzana reineta en la gastronomía y repostería. Las demostraciones estarán protagonizadas por Nour Eddine Benbernou de Pastelerías Tudanca, Ricardo Martín de Gastrobar Monalisa y Antonio Almendáriz, profesor de panadería y repostería del Colegio San Gabriel · Los más pequeños también tendrán su espacio con un taller creativo a cargo de Ocioduero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre en Burgos por acosar a la plantilla de una clínica dental: «Te llegará la hora»
  2. 2 Trasladado en helicóptero un hombre tras sufrir un accidente y volcar su todoterreno en Burgos
  3. 3 La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos
  4. 4 Los monjes de Burgos que han recurrido a un crowdfunding para salvar su histórico monasterio
  5. 5 Burgos se prepara para las nevadas con decenas de máquinas y 78 saleros en las calles
  6. 6 El precio del metro cuadrado en Burgos supera los 2.000 euros por primera vez desde 2012
  7. 7 Detenido en Burgos con hachís y marihuana al pararle la policía por ir en bicicleta en zona peatonal
  8. 8 Dos carreteras de Burgos permanecen cortadas por trabajos de mejora
  9. 9 Herido un ciclista de 71 años tras chocar contra un turismo en Burgos
  10. 10 Y ahora, ¿hasta dónde? La máxima ronda a la que han llegado los equipos de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Aranda celebra este fin de semana su I Fiesta Gastronómica de la Manzana

Aranda celebra este fin de semana su I Fiesta Gastronómica de la Manzana