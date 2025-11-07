Los plazos ponen en riesgo el desarrollo de la ARU de Santa Catalina en Aranda La clave para su desarrollo se centra en una posible ampliación de los tiempos por parte del Gobierno

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:55 | Actualizado 19:27h.

El concurso para la adjudicación de las obras ha quedado desierto en dos ocasiones y los plazos marcados para su ejecución ponen en riesgo su ejecución. La primera fase del Área de Regeneración Urbana de Santa Catalina en Aranda está en el aire y su futuro dependerá de si se amplía o no los tiempos marcados para la realización de proyectos vinculados a fondos europeos. El proyecto prevé la rehabilitación de 180 viviendas en los denominados bloques de Santa Catalina, enmarcada en un entorno de rehabilitación de 1.076 viviendas en varias fases.

Tras quedar desierto por segunda vez la licitación, la concejala de Urbanismo, Ana Hervás, ha mantenido una reunión con responsables de la Junta de Castilla y León para analizar la situación y buscar soluciones. En el encuentro, la Administración Regional ha trasladado que «esta problemática afecta a todos los Ámbitos de Regeneración Urbana (ARU), también llamado ERRP (Entorno Residencial de Rehabilitación Programada) y, en general, a los proyectos financiados con fondos públicos», según traslada el Consistorio arandino en una nota de prensa.

Al respecto, añaden que la situación se debe a la coyuntura actual del sector de la construcción donde se sufre falta de mano de obra, tensiones en los plazos y escasez de recursos. «La Junta ha informado que ya ha trasladado esta preocupación al Ministerio competente, solicitando una ampliación de los plazos para poder desarrollar los proyectos. Sin embargo, todavía no existe una respuesta concreta sobre cuánto tiempo se ampliará ni cuándo se confirmará dicha medida», precisan desde el Ayuntamiento.

En esta línea, consideran que la «la clave» está en que el Ministerio autorice la ampliación de plazos y «lo haga con la suficiente antelación para que las empresas del sector tengan capacidad para concurrir».