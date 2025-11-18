Aranda contará con 38 viviendas colaborativas promovidas por la Junta Se destinarán a alquiler joven y están en fase de construcción en una parcela cedida por el Ayuntamiento

Susana Gutiérrez Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 16:52

Aranda de Duero contará con 38 viviendas colaborativas destinadas a alquiler joven promovidas por la Junta de Castilla y león. El edificio está en fase de construcción en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Aranda. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones ha visitado este martes, 18 de noviembre, las obras ubicadas en la calle Eduardo de Aviraneta. Una vez finalizadas, estarán destinadas a jóvenes menores de 36 años, favoreciendo el acceso a una vivienda moderna, eficiente y de calidad para este colectivo.

El edificio se divide en tres zonas diferenciadas en cuanto a su volumetría, con un bloque abierto compuesto por dos hileras paralelas de viviendas, con tres plantas sobre rasante cada una de ellas, y un módulo intermedio de dos plantas en el que se ubica la zona de las entradas y los espacios comunes, que une los dos anteriores. La planta baja está ocupada por los portales del edificio, cuartos de instalaciones y dos zonas de coliving para uso de la comunidad, además de 6 viviendas en cada uno de los bloques, una de ellas adaptada. En planta primera y segunda se disponen 6 viviendas en uno de los bloques (12) y 7 viviendas en el otro (14), con un espacio central comunitario de lavandería en la planta primera. En la parcela se dispone de un aparcamiento exterior con 48 plazas.

Todas las viviendas tienen una superficie útil de 60 metros cuadrados y cuentan con salón-cocina equipada, 2 dormitorios, 2 baños totalmente equipados y terraza. La calefacción y agua caliente se proporcionan mediante conexión del edificio a la Red de Calor de Aranda de Duero.

Más de 350 viviendas

En la provincia de Burgos, actualmente, la Junta se están desarrollando distintas promociones que ponen a disposición 355 viviendas con una inversión de 53 millones de euros. 210 viviendas se destinarán al alquiler joven, todas ellas están en fase de construcción. 144 se sitúan en Burgos, 38 en Aranda de Duero y 28 en Miranda de Ebro. Otras 145 saldrán a la venta con un descuento del 20 % a los jovenes de menos de 36 años, 31 en Burgos Villimar y 114 en distintos municipios de la provincia como Briviesca, Roa, Peñaranda de Duero, Villarcayo, Canicosa, Villadiego o Melgar de Fernamental.