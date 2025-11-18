Izquierda Unida descarta llegar a un acuerdo con Vox en Aranda para aprobar el presupuesto El portavoz del gobierno municipal, del que forma parte la coalición, dejó abierta esa posibilidaden una comparecencia pública

Susana Gutiérrez Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 11:48

Después de que Sentir Aranda, grupo mayoritario en el gobierno municipal de la capital ribereña, dejara la puerta abierta para alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar el presupuesto de 2026; Izquierda Unida, socio en el ejecutivo, ha descartado que vaya a apoyar esa posibilidad.

A pesar de que el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo López, confirmara en una comparecencia pública que algunas enmiendas de Vox eran razonables y se hablaría con el partido de cara a poder llegar a un acuerdo, Izquierda Unida considera que se trata de una «polémica que tienen más de mediático que de real».

El único concejal de IU en el Consistorio arandino, Carlos Medina defiende que su grupo municipal «no va a llegar acuerdos con Vox, podemos escuchar propuestas, pero nosotros no pactamos, firmamos ni negociamos con la extrema derecha». En esta línea, insiste en que «tampoco vamos a admitir ninguna enmienda de Vox que afecte a las áreas que actualmente gestionamos» en el gobierno municipal. «Si algún grupo quiere aceptar sus enmiendas, no va a ser el nuestro», incide Medina.

Desde IU creen que Vox utiliza la estrategia de «lobo con piel de cordero». Aluden a que la formación presenta «varias enmiendas de apariencia respetable con intención de camuflar su propuesta real: eliminar la financiación de asociaciones que luchan por la igualdad de género y por apoyar a personas migrantes, refugiadas o en situación de vulnerabilidad para comprar material antidisturbios». Algo que Medina considera «totalmente inaceptable y una provocación».

El concejal de Izquierda Unida mantiene que las enmiendas presentadas por cada grupo se deben valorar en función del contenido y cree que «hay enmiendas del grupo municipal socialista que son susceptibles de negociación, aunque su encaje sea difícil». Medina anuncia, además, que su formación también ha presentado enmiendas al borrador de cifras municipales con el objetivo de incorporar proyectos e inversiones que no se recogían.

En sus propuestas, solicitamos la creación de una partida para el Centro Arte Joven, que permita la ejecución de la obra a lo largo del próximo año, además de inversiones para las instalaciones del cementerio municipal y para el servicio municipal de aguas.