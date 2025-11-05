El hospital de Aranda avanza con una inversión de 120 millones para convertir a Burgos en referente sanitario Mañueco destaca durante su visita que el nuevo centro cuadruplicará el espacio del actual Hospital Santos Reyes, incorporará un robot quirúrgico y ampliará servicios como UCI, Diálisis y Urgencias

Imágenes de la visita al futuro Hospital de Aranda del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:09 | Actualizado 17:22h. Comenta Compartir

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este miércoles, 5 de noviembre, las obras del futuro Hospital de Aranda de Duero, que supondrá una inversión inicial de 120 millones de euros y sustituirá al actual Hospital Santos Reyes. Este proyecto, el más ambicioso licitado durante la legislatura, permitirá ofrecer una sanidad moderna y puntera a más de 55.000 habitantes de Aranda de Duero y su comarca.

Durante la visita, Mañueco subrayó que el nuevo hospital será cuatro veces más grande que el actual, y estará concebido como un espacio accesible, confortable y humano, diseñado con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, gracias al uso de energía solar, biomasa, geotermia y aerotermia.

El presidente de la Junta anunció además que el hospital contará con tecnología de última generación, como un robot quirúrgico y resonancia magnética, dentro de la apuesta del Gobierno autonómico por una sanidad pública, gratuita y de calidad «a la vanguardia tecnológica en España».

Más inversión sanitaria en la provincia de Burgos

El jefe del Ejecutivo autonómico recordó que el proyecto de Presupuestos para 2026 contempla la mayor inversión en sanidad de la historia de Castilla y León, con 5.230 millones de euros, de los que 176 millones se destinarán a la provincia de Burgos, un 65 % más que el año anterior.

Ampliar

De esa cifra, 40 millones irán al hospital de Aranda, además de partidas específicas para el nuevo centro de salud de Roa de Duero, la ampliación del centro de salud Las Huelgas y la mejora del centro García Lorca, ambos en la capital burgalesa.

Mañueco destacó que Castilla y León es la segunda comunidad mejor valorada del país en asistencia sanitaria, según el Barómetro del Ministerio de Sanidad, «gracias al esfuerzo de los profesionales y al compromiso de la Junta con la sanidad pública».

Hospital de última generación

El nuevo hospital contará con cinco quirófanos (dos más que ahora), una UCI con ocho puestos, una Unidad de Diálisis con 14, y una Unidad de Hospitalización a Domicilio. También se integrarán todas las consultas externas en un único edificio, que pasará de 27 a 43.

Ampliar

El edificio tendrá 180 metros de largo y 130 de ancho, con cuatro plantas y un total de 144 camas, frente a las 111 actuales. La planta baja albergará el servicio de Urgencias, que crecerá de 9 a 39 puestos e incluirá salas de espera diferenciadas para adultos, pediatría e infecciosos, además de una base de Emergencias Sanitarias con ambulancia de soporte vital avanzado y básico.

La primera planta incluirá el bloque quirúrgico, con cinco quirófanos, zona de reanimación ampliada, gabinetes de exploración, laboratorios, y un bloque obstétrico y materno-infantil. También habrá un área de docencia e investigación, servicio de farmacia, y habitaciones para el personal sanitario de guardia.

Eficiencia energética y sostenibilidad

El nuevo hospital también será un referente medioambiental, con la instalación de 897 paneles solares fotovoltaicos que triplican la potencia mínima exigida por normativa. Además, se reducirá el consumo de agua y se optimizará el riego en las zonas verdes.

Contará con un helipuerto conectado al edificio principal mediante una pasarela y un bloque independiente para mantenimiento, instalaciones y gestión de residuos.

Sanidad pública moderna y conectada

El presidente de la Junta destacó que el Ejecutivo autonómico seguirá apostando por la incorporación de tecnología avanzada en todos los hospitales de Castilla y León, mediante el desarrollo de la medicina personalizada y de precisión, la extensión de la cirugía robótica a todas las provincias y el refuerzo de la atención a la salud mental en el medio rural.

Además, la Comunidad contará con diez helicópteros medicalizados, lo que la convertirá en la autonomía con la mayor flota de emergencias sanitarias de España.

Con este proyecto, Aranda de Duero y la provincia de Burgos se consolidan como un referente en sanidad moderna, sostenible y de calidad, al servicio de todos los ciudadanos de Castilla y León.