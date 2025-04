Aranda sin dermatólogos: la denuncia de una paciente con cáncer de piel tras meses de espera

Aythami Pérez Miguel Burgos Martes, 8 de abril 2025, 07:19 Comenta Compartir

El hospital Santos Reyes de Aranda de Duero no cuenta con dermatólogos en su plantilla de facultativos. Sacyl confirmaba en febrero de este 2025 que faltaban por cubrir, entre otras, dos plazas de la especialidad en este centro hospitalario de la provincia de Burgos, que da cobertura a toda la población de la Ribera del Duero burgalesa y a algunos pueblos de Soria y Segovia.

Cubrir el servicio con los profesionales de otros cuatro hospitales de la comunidad, la teledermatología o una consulta de enfermería dermatológica son algunas de las opciones que se emplean para atender a los pacientes, pero el ejemplo de una vecina de Aranda, diagnosticada con un carcinoma basocelular, ejemplifica el «desamparo que sentimos en una situación como esta, sobre todo por la falta de información o explicaciones», reconoce María Calvo Álvarez.

Citas que se anularon

En abril de 2024 acudió a su médico de familia porque le había salido una peca o un lunar «raro». «Ahí, me derivaron al dermatólogo. Me dieron cita para primeros de febrero de este 2025, pero hacia noviembre de 2024 me anularon la cita, que me daban otra fecha, pero luego a los pocos días me escribieron otra carta anulando la cita. En Aranda no hay dermatólogo y lo achaqué a eso», explica María.

Pero ella regresó a su médico de familia porque «me veía eso cada vez más raro. Este me mandó hacer unas fotos con un aparato especial y lo mandaron a dermatología. Fue ahí cuando me dieron los resultados: un carcinoma basocelular».

Qué es el carcinoma basocelular El carcinoma basocelular es el tipo más frecuente de cáncer cutáneo. Es un nódulo superficial, de crecimiento lento, que deriva de determinadas células epidérmicas. Las metástasis son raras, aunque el crecimiento local puede ser muy destructivo. El tratamiento depende de las características del tumor y puede incluir el curetaje y la electrodisección, la resección quirúrgica, la criocirugía, la quimioterapia tópica y, en ocasiones, la radioterapia o farmacoterapia.

En ese momento, María pidió que la derivaran a Burgos, pero no funciona así el procedimiento, algo que ella no sabía y que tampoco le explicaron. «Ahora mismo no sé si me está tratando alguien. El médico de familia me mandó con un volante a Burgos, pero allí me dijeron que no funcionaba así, que los dermatólogos se tienen que poner en contacto conmigo, no saben si por carta o teléfono. Ellos tienen tu historial y se ponen en contacto contigo porque aquí en el hospital de Aranda no hay estos profesionales», explica la afectada.

Queja en Atención al Paciente

Así que, después de todo esto y cuando pasaban los días sin que nadie la llamara, acudió a Atención al Paciente. Allí le confirmaron que estaba como «muy preferente» en la lista y que, probablemente, la llamarían en dos o tres meses, que los dermatólogos tenían su historial y que, aunque no sabían el medio, se pondrían en contacto con ella. «El carcinoma me lo debería quitar en cuatro meses desde que me lo diagnosticaron y ya han pasado dos», lamenta María. «El médico de familia me dijo lo mismo y ya han pasado dos meses y nada», añade.

Hará unos diez días, respondieron a su queja desde la consejería de Sanidad, le agradecieron la información, necesaria para poder mejorar y le aseguraban que estaban preparando su cita, pero que tendría que esperar dos o tres meses. «No sé más desde entonces», explica María.

«De momento, no es grave, eso me ha dicho el médico, que está en una zona que no peligra, pero que se debía quitar en unos cuatro meses desde el diagnóstico porque se puede complicar, en caso de no hacerlo, y aquí estoy esperando, a ver si alguien me dice algo o se comunica conmigo», reconoce preocupada esta paciente.

Preocupación y falta de información

Otro de sus dilemas es que no sabe exactamente lo que está esperando con esa comunicación de un dermatólogo. «No sé si me tienen que llamar para darme cita para mirármelo o para quitármelo. La verdad es que no lo sé, nadie me lo ha explicado. Me dicen que no me preocupe, pero es que es inevitable y lo que pienso ahora es en acudir a una clínica privada», asegura.

El procedimiento habitual

Desde la Gerencia de Sanidad de Burgos confirman que este es el procedimiento que se sigue para atender a los pacientes dermatológicos de la zona de Aranda. Aseguran, además, que «la población está atendida, aunque no hay dermatólogos en el hospital, pero sí se pasan consultas». Esto se logra con un trabajo coordinado entre cuatro hospitales de la comunidad: el hospital Río Hortega de Valladolid, el de Salamanca, el de Segovia y el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Estos son los dermatólogos que pasan consulta y atienden a los pacientes de Aranda. Además, dermatólogos también de estos hospitales acuden a Aranda cuando hay que realizar alguna cirugía.

Además, funciona la teledermatología, algo que está implantado en toda la provincia y a nivel nacional también. Es un soporte asistencial en dermatología que da respuesta, en máximo 72 horas, a la hora de examinar casos, como el diagnóstico de María.

Como complemento a todo ello, en Aranda hay una consulta de enfermería dermatológica, que no sustituye el trabajo de un dermatólogo, pero sí alivia la carga. «La población está atendida. Los casos urgentes se están tratando y más si tienen que ser operados», se asegura.

