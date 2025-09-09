Una ciudad de Burgos suprime la venta ambulante durante sus fiestas

BURGOSconecta Burgos Martes, 9 de septiembre 2025, 14:15 | Actualizado 15:26h. Comenta Compartir

El mercado ambulante, que de forma tradicional se celebraba en Aranda de Duero con motivo de las fiestas patronales, se suprime en está edición que se celebrará entre el 12 y 21 de septiembre. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de la capital ribereña quien precisa que, este año, no tendrá lugar esa zona de mercadillo donde se podían comprar prendas de ropa, bolsas y otros objetivos y se desarrollaba en los últimos años junto al espacio de la feria de atracciones.

El Consistorio arandino lo traslada en una nota de prensa en la que argumenta que la decisión busca velar por la «seguridad» y la «higiene» y la apuesta por «un comercio seguro y responsable». Sin ahondar en más en detalles, el gobierno municipal cree que es necesario «desvincular el aspecto comercial del recreativo».

Pines

Además, el Ayuntamiento arandino traslada que se han editada 17.000 programas completos de las Fiestas Patronales y 10.000 de bolsillo. Los ejemplares se siguen reparten en la Oficina de Turismo, en el Ayuntamiento de Aranda de Duero y en la caseta de información sita en centro de la Plaza de la Constitución. Por segundo año consecutivo, el Consistorio ha apostado por no buzonearlos por los hogares arandinos, una situación que ha generado multitud de críticas por parte de los arandinos.

Por otra parte, los pines de fiestas patronales se venderán un año más con fines solidarios. Un total de 10.500 unidades se han repartido entre colectivos sociales. En esta ocasión, el distintivo representa el punto kilométrico 158 que se mantiene en la avenida Castilla, antigua N-1. Se han entregado 600 a cada una de las doce asociaciones que los venderán a dos euros. Cruz Roja, Caritas, Asociación de Niños Deficientes de Aranda y la Ribera (ANDAR), Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de la Ribera (AFAR), Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Asociación Salud Mental de Aranda (FESMA), Asociación de Fibromialgia y Encefalomielitis Miálgica de Castilla y León (AFEMCYL), Asociación Ribera del Duero de Esclerosis Múltiple (AREM), Asociación de discapacitados físicos de Aranda y la ribera (DISFAR), Asociación de Personas Sordas de Aranda de Duero y la Ribera (APSAR), Asociación de padres de personas con autismo de Burgos (Delegación Aranda de Duero) y Asociación para la Atención de Necesidades.